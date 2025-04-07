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ТАСС

Водолацкий: Европа накачивает ВСУ вооружениями для демонстрации США своей силы

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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ отметил, что к Часовом Яру и Красноармейске сейчас максимально используется беспилотная авиация различного типа: и дроны-камикадзе, и новые разработки, которые приходят из Европы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля. /ТАСС/. Европа поставками вооружений, в том числе беспилотников, Вооруженным силам Украины (ВСУ) пытается показать президенту США Дональду Трампу свою силу и независимость. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Сегодня Европа максимально собирает и средства, и вооружение, в том числе и беспилотники для ВСУ. Их задача показать, в первую очередь Трампу, что Евросоюз - это мощная организация, которая без него может помочь [Владимиру] Зеленскому продолжать войну до последнего украинца", - сказал собеседник агентства.

В российских силовых структурах ранее сообщали ТАСС, что ВСУ перебрасывает дополнительные силы к Часову Яру и Красноармейску, делая акцент на подразделения БПЛА. "На этих направлениях сейчас максимально используется беспилотная авиация различного типа: и дроны-камикадзе, и новые разработки, которые приходят из Европы, - пояснил Водолацкий. - Все небо вокруг Красноармейска, Часового Яра, каждый сантиметр просматривается через системы БПЛА".

По его словам, те подразделения ВСУ, которые прибыли из Европы после обучения, уже отправлены под Часов Яр и Красноармейск. "Эти подразделения для контратаки, которых сегодня посылает [главком ВСУ Александр] Сырский. Это смерть этим людям", - добавил Водолацкий.

27 марта на саммите лидеров европейских стран в Париже ряд государств приветствовали попытки Франции и Великобритании продолжить вооружение Украины после заявлений Трампа о мирном урегулировании конфликта и проводимых между РФ и США встреч. При этом российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта. 

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