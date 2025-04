TNI: Су-27 – истребитель уникальный во многих отношениях

Авиаконструкторам, разрабатывавшим Су-27, удалось создать мощную платформу, ставшую основой для следующих серий истребителей, пишет The National Interest. Но и сам по себе Су-27 до сих пор очень хорош, ему по праву принадлежит почетное место в истории авиации.

Брэндон Вайхерт

Значение Су-27 для российской военной авиации невозможно переоценить.

История Су-27 (по классификации НАТО: Flanker) уходит корнями в конец 1960-х, когда Советский Союз сполна осознал угрозу, исходящую от крепнущей мощи американских боевых самолетов четвертого поколения. МиГ-29 КБ Микояна уже разрабатывался как легкий перехватчик ближнего действия, но советским ВВС был нужен более тяжелый самолет дальнего действия — как для господства в воздухе, так и для загоризонтных ударов.

Таким образом, КБ Сухого под руководством главного конструктора Михаила Симонова было поручено реализовать смелую программу и разработать истребитель, отвечающий всем этим требованиям. В результате получился Су-27.

История Су-27

Развивая идеи своих предшественников, но при этом впитав в себя значительные усовершенствования и передовые технологии, первый прототип Су-27 с шифром Т-10 поднялся в воздух в 1977 году. Первые же испытания выявили серьезные недостатки в производительности и устойчивости, и последовала серьезная переработка. Преобразившийся Т-10С, впоследствии легший в основу серийного Су-27, дебютировал в 1981 году.

После обширных испытаний и доработок самолет официально поступил на вооружение советских ВВС в 1985 году, однако полной эксплуатационной готовности достиг лишь в 1990 году из-за сложности систем и политических потрясений позднесоветской России.

Конструкция Су-27

Планер Су-27 имеет схему “крыло-фюзеляж” с плавным сопряжением, большими стреловидными крыльями и двумя вертикальными стабилизаторами, что обеспечивает ему исключительную подъемную силу и устойчивость как на высоких, так и на низких скоростях. Это аэродинамическое превосходство позволяет Су-27 выполнять сложные маневры и фигуры высшего пилотажа вроде знаменитой “Кобры”, когда самолет увеличивает тангаж, вплоть до запрокидывания назад, но при этом сохраняет прежнее направление полета и не допускает сваливания — красноречивое свидетельство его сверхманевренности.

Су-27 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями АЛ-31Ф от НПО “Сатурн”, каждый из которых выдает на форсаже тягу в 12 500 кгс. Эти двигатели обеспечивают “Фланкеру” максимальную скорость свыше 2,35 Маха (около 2 500 километров в час), и боевой радиус в 1 500 километров.

На большой дальности самолет считается поистине смертоносным. Электродистанционная система управления полетом, передовая для своего времени, повышает маневренность и компенсирует присущую самой конструкции нестабильность, которая и позволяет выполнять столь сложные и динамичные маневры.

Что же касается бортового радиоэлектронного оборудования, то, по последнему слову тогдашней эпохи, Су-27 имел аналоговую систему с мощным импульсно-доплеровским радаром Н001 “Меч”. Этот радар мог отслеживать несколько целей на большом расстоянии.

Вооружение Су-27 включало 30-мм пушку Грязева – Шипунова ГШ-30-1. Кроме того, самолет мог нести впечатляющий набор ракет класса “воздух – воздух”, включая Р-27 и высокоманевренную Р-73, что, с одной стороны, увеличивало его возможности загоризонтных атак, а, с другой, позволял вести воздушные бои с боевыми самолетами НАТО накоротке.

Задачи “Фланкера”

Конец холодной войны перечеркнул первоначальную миссию Су-27 — перехватывать и уничтожать американские боевые самолеты четвертого поколения F-15: в воздухе они так и не встретились. После распада Советского Союза флот Су-27 поделили государства-преемники, львиная доля досталась России и Украине.

Су-27 впервые был задействован в боевых действиях во время Первой чеченской войны (1994–1996 гг.). Российские ВВС использовали его в основном для патрулирования и ограниченного поражения наземных целей. Однако его истинный боевой потенциал раскрылся лишь в позднейших конфликтах. В ходе эритрейско-эфиопской войны 1999 года эфиопские Су-27 сбили несколько эритрейских МиГ-29, продемонстрировав преимущество самолета в воздушных боях.

Уже в наше время Су-27 и его производные служили России в целом ряде конфликтов, включая гражданскую войну в Сирии, где они обеспечивали воздушное прикрытие и наносили точные удары. Благодаря эксплуатационной гибкости и способности к модернизации самолет не потерял актуальности и поныне, даже несмотря на появление новейших Су-35 и Су-57.

Наследие Су-27

Более того, Су-27 послужил прообразом для более современных боевых самолетов — это и Су-30, и палубный Су-33 и вышеупомянутый Су-35. Помимо России, Су-27 экспортировался в развивающиеся страны, включая Китай (где он превратился в серию J-11), Индию, Вьетнам и ряд африканских государств. Его широкое использование укрепляет репутацию надежной и мощной платформы.

Учитывая долговечность, влияние на другие платформы и широкое использование по всему миру, Су-27 остается одним из важнейших современных российских боевых самолетов. Однако его эффективность по обе стороны украинского конфликта вызывает вопросы. Из-за его возраста, особенностей боевых действий на Украине и отсутствия надлежащей подготовки летчиков Су-27 показал себя не идеальным образом и выступил ниже своего уровня.

Несмотря на это, долгосрочное наследие Су-27 для российской военной авиации невозможно переоценить. Хотя бы поэтому самолет требует определенного уважения — учитывая его огромное влияние.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.