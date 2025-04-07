В Японии через несколько лет планируется запуск первых элементов системы региональной поддержки ВВС GENUS

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Первые элементы системы региональной поддержки ВВС в Индо-Тихоокеанском регионе GENUS (Geospatial Enhanced Networked Universal System) планируется установить в Японии уже через три-пять лет.

Как сообщает издание Inside Defense, центр поддержки ВВС завершает разработку планов по созданию в Японии первого Регионального ремонтного центра, который будет входить в глобальную сеть поддержки ВВС. При этом пилотная программа может быть запущена уже через год. Первый региональный ремонтный объект, который войдет в систему GENUS, планируется разместить в Центре поддержки Pacific на авиабазе Кадена в Японии. Предполагается, что он будет эксплуатироваться американскими ВВС.

Система региональной структуры поддержки в Индо-Тихоокеанском регионе GENUS объединит соответствующую инфраструктуру в Японии, Австралии, Новой Зеландии и Филиппинах. Объекты, которые будут включены в систему GENUS, смогут обеспечить возможность обслуживания и ремонта вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе без необходимости отправки неисправного оборудования в США.

Кроме того, GENUS включает в себя сбор и анализ данных на основе мониторинга воздушного пространства, анализ данных, координацию действий и обмен информацией о текущей ситуации в воздухе, что позволяет повышать эффективность операций ВВС союзников США в регионе. Система включает в себя использование различных современных технологий, таких как спутниковые системы, дроны, системы радиолокационного наблюдения и другие.