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ТАСС

Центр спецназначения "Барс-Сармат" начал серийное производство комплексов РЭБ в зоне СВО

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: gazeta.ru

Производство ведется на собственной площадке "Барс-Сармат", которую создали с нуля

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Центр специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат" развернул в зоне специальной военной операции серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для установки на автомобили "Сармат-Мгла" и носимого "Сармат-Кентавр" в виде антидронового ружья. Первая партия направлена в штурмовые группы и подразделения БПЛА группировки войск "Днепр", сообщил ТАСС доктор технических наук, заместитель командира научно-производственного батальона ЦСН "Барс-Сармат" с позывным Конго.

"Мы за месяц создания производства и две недели серийной работы выпустили 200 образцов продукции. Если расшириться, пополниться кадрами и дополнительными станками, мы можем выпускать до нескольких тысяч комплексов РЭБ в месяц", - сказал он.

Производство ведется на собственной площадке "Барс-Сармат", которая была создана с нуля. "У нас замкнутый процесс - от заготовки металла до крупноузловой сборки. Раскройка металла идет на лазерных станках, на сборке комплекс доукомплектовывается устройствами, которые генерируют помеху, антеннами, после полной сборки он попадает в СВЧ-лабораторию, где осуществляется его полное тестирование, далее упаковка и передача в войска", - рассказал командир взвода производства с позывным Адвокат. Корпуса комплексов РЭБ частично изготавливают из пластика, эти детали круглосуточно печатают более сотни 3D-принтеров.

СВЧ-лаборатория

Особенностью производства является СВЧ-лаборатория, которая позволяет проводить тщательную регулировку всех характеристик комплексов РЭБ. "С помощью этой измерительной техники мы проводим тонкую настройку антенн, согласовываем их с системами, которые ставят помехи, добиваемся того, чтобы излучаемая мощность была максимальной. Без этого оборудования мы эту работу поставить не могли бы", - отметил Конго.

По словам собеседника агентства, точная регулировка всех параметров существенно влияет на эффективность комплексов. "Когда мы берем на апробацию РЭБ, который нам привозят серийные производители, и проверяем его, очень часто видим, что постановщик помех, который по документации должен излучать 100 Вт, излучает 50 Вт, потому что он не отрегулирован", - пояснил он.

Основное средство против БПЛА

Как отметил Конго, востребованность средств РЭБ в войсках чрезвычайно высока. "Современная война - это война РЭБ. Посмотрите на облик современного штурмовика - это, как правило, уже не человек с автоматом в руках и прибором ночного видения, а человек с самозарядным ружьем с картечью и РЭБ за спиной. 70% потерь обеих сторон - это потери от БПЛА, FPV-дроны - это настоящее бедствие современной войны", - сказал он.

По словам командира взвода апробации РЭБ с позывным Нироз, сегодня комплексы РЭБ стали основными средствами противодействия БПЛА противника. "Все, что по нам летит, основные потери - это именно "небо": как FPV, так и "крылья". Противник также не стоит на месте. Условно, год назад, какая была война, и нынешние реалии - это уже две разные вещи. Это именно война технологий. Данная продукция заточена под последние требования фронтовиков, она показала себе на отлично", - рассказал он.

По его словам, первые выпущенные центром комплексы РЭБ поступят в штурмовые подразделения и подразделения БПЛА группировки войск "Днепр".

Центр специального назначения беспилотных систем "Барс-Сармат", созданный решением военного руководства на базе одноименного добровольческого отряда, приступил к боевой работе в январе 2025 года. ЦСН специализируется на разработке и применении БПЛА, наземных робототехнических комплексов, систем связи, аппаратно-программных комплексов управления на поле боя. В его состав входят инженерно-конструкторский батальон и два батальона боевой апробации, которые на передовой применяют по противнику новые и доработанные образцы вооружения и оборудования. За три месяца бойцы ЦСН "Барс-Сармат" уничтожили около ста единиц техники противника, в том числе шесть танков, и сотни боевиков ВСУ. 

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