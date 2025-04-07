В США рассказали о культовом российском танке

19FortyFive: Т-72 стал одним из самых распространенных и культовых танков в мире

Российский танк Т-72, который разработали более 50 лет назад, остается одним из самых культовых и распространенных танков в мире. Значение машины оценило американское издание 19FortyFive.

«Хотя сегодня многие отвергают Т-72, на момент выпуска он, возможно, был одним из лучших танков в мире с точки зрения огневой мощи и защиты. Его 125-миллиметровая пушка могла пробить броню любого существовавшего в то время танка с большого расстояния», — рассказывает автор. Он допустил, что лишь в 1980-е годы западные танки смогли сравниться в советскими.

Отмечается, что одним из ключевых преимуществ Т-72 стала огневая мощь орудия калибра 125 миллиметров, которое может вести огонь различными боеприпасами. При этом модернизированные Т-72 оснащены современной системой управления огнем, которая делает их такими же точными, как новые машины.

Защищенность танка обеспечивает комбинированная броня, дополненная динамической защитой. Это позволяет Т-72 выдерживать удары различными средствами поражения. Также автор подчеркнул, что российский танк относительно прост в производстве и обслуживании, а его сравнительно небольшой вес облегчает транспортировку.

В марте стало известно, что российские танки Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Ранее такой модуль устанавливали только на модернизированные Т-90М, Т-80БВМ и боевые машины поддержки танков (БМПТ).