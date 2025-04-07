Войти
Военное обозрение

Президент Армении подписал закон о намерении вступления в Евросоюз

466
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Из Еревана приходят сообщения о том, что президент Армении Ваагн Хачатурян подписал ранее принятый парламентом закон о намерении вступления страны в Европейский союз. Примечательно то, что в Армении не проводился референдум по поводу вступления. Мало того, и сам Евросоюз не включал «зелёный свет» перед Ереваном по вопросу принятия Армении в свой состав. Но, как видно, армянским властям это нисколько не мешает. А ещё Армения является членом ЕАЭС. И одновременно членство в ЕС союзом не предусмотрено.

При этом и сам власти Армении подчёркивают, что документ носит в большей степени декларативный характер. Мол, дальнейший пусть обозначен, а там как получится…

В Ереване отмечают, что Армения «стала первой страной», принявшей закон о намерении вступить в ЕС до начала переговоров по этому вопросу с самим ЕС.

На закон, подписанный президентом Армении, с некоторым недоумением смотрят в соседних с ней Грузии и Турции. Та же Турция уже больше четверти века находится в «режиме ожидания». При этом никаких подвижек со стороны ЕС нет. В Брюсселе постоянно находят причины, по которым вступление Анкары в состав Евросоюза откладывается. Не приняли туда на данный момент и Грузию, которая в бытность президентом Саломе Зурабишвили из кожи вон лезла, чтобы угодить Брюсселю. У нынешних грузинских властей более трезвый подход к происходящему.

В самой Армении тоже немало трезвых политических сил, которые с горькой иронией шутят о том, что подписать закон о намерении вступить в ЕС сегодня означает примерно то же самое, как если бы начале XIX века принять закон о намерении войти в состав Священной Римской империи (прекратила своё существование в 1806 году, оставаясь к тому моменту единой только на бумаге). То есть, дают понять, что ЕС в перспективе, мягко говоря, ненадёжен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Грузия
Турция
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)