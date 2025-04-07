Президент Армении подписал закон о намерении вступления в Евросоюз

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Из Еревана приходят сообщения о том, что президент Армении Ваагн Хачатурян подписал ранее принятый парламентом закон о намерении вступления страны в Европейский союз. Примечательно то, что в Армении не проводился референдум по поводу вступления. Мало того, и сам Евросоюз не включал «зелёный свет» перед Ереваном по вопросу принятия Армении в свой состав. Но, как видно, армянским властям это нисколько не мешает. А ещё Армения является членом ЕАЭС. И одновременно членство в ЕС союзом не предусмотрено.

При этом и сам власти Армении подчёркивают, что документ носит в большей степени декларативный характер. Мол, дальнейший пусть обозначен, а там как получится…

В Ереване отмечают, что Армения «стала первой страной», принявшей закон о намерении вступить в ЕС до начала переговоров по этому вопросу с самим ЕС.

На закон, подписанный президентом Армении, с некоторым недоумением смотрят в соседних с ней Грузии и Турции. Та же Турция уже больше четверти века находится в «режиме ожидания». При этом никаких подвижек со стороны ЕС нет. В Брюсселе постоянно находят причины, по которым вступление Анкары в состав Евросоюза откладывается. Не приняли туда на данный момент и Грузию, которая в бытность президентом Саломе Зурабишвили из кожи вон лезла, чтобы угодить Брюсселю. У нынешних грузинских властей более трезвый подход к происходящему.

В самой Армении тоже немало трезвых политических сил, которые с горькой иронией шутят о том, что подписать закон о намерении вступить в ЕС сегодня означает примерно то же самое, как если бы начале XIX века принять закон о намерении войти в состав Священной Римской империи (прекратила своё существование в 1806 году, оставаясь к тому моменту единой только на бумаге). То есть, дают понять, что ЕС в перспективе, мягко говоря, ненадёжен.