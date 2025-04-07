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ТАСС

"Рособоронэкспорт" готов вооружать страны Сахеля для борьбы с пиратством

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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на Dubai AirShow.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Гендиректор компании Александр Михеев отметил, что речь идет об образцах, которые лучше всего среди всех представленных на мировом рынке подходят для ответа на вызовы безопасности на африканском континенте

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" готов предложить странам Сахеля продукцию для вооруженных сил, которая поможет бороться с современными вызовами африканского континента - сепаратизмом, наркотрафиком и пиратством. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо сообщил, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения сил Альянса государств Сахеля конкретными видами вооружения.

"Сегодня африканский континент сталкивается с угрозами и вызовами, характерными и для других стран и регионов. Среди наиболее острых, в том числе и в указанных странах, отмечается рост террористической опасности и международной организованной преступности. Высокую напряженность для силовых ведомств практически всех государств создает активизация наркотрафика и пиратства, незаконной миграции и незаконной добычи ресурсов. В ряде стран обостряется угроза сепаратизма. "Рособоронэкспорт" предлагает африканским партнерам продукцию, наиболее актуальную для оснащения вооруженных сил и других силовых ведомств", - отметил он.

По словам Михеева, речь идет об образцах, которые лучше всего среди всех представленных на мировом рынке подходят для ответа на вызовы безопасности на континенте. 

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Мали
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