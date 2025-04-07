"Рособоронэкспорт" готов вооружать страны Сахеля для борьбы с пиратством

Гендиректор компании Александр Михеев отметил, что речь идет об образцах, которые лучше всего среди всех представленных на мировом рынке подходят для ответа на вызовы безопасности на африканском континенте

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" готов предложить странам Сахеля продукцию для вооруженных сил, которая поможет бороться с современными вызовами африканского континента - сепаратизмом, наркотрафиком и пиратством. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо сообщил, что российские специалисты могут помочь разработать схему оснащения сил Альянса государств Сахеля конкретными видами вооружения.

"Сегодня африканский континент сталкивается с угрозами и вызовами, характерными и для других стран и регионов. Среди наиболее острых, в том числе и в указанных странах, отмечается рост террористической опасности и международной организованной преступности. Высокую напряженность для силовых ведомств практически всех государств создает активизация наркотрафика и пиратства, незаконной миграции и незаконной добычи ресурсов. В ряде стран обостряется угроза сепаратизма. "Рособоронэкспорт" предлагает африканским партнерам продукцию, наиболее актуальную для оснащения вооруженных сил и других силовых ведомств", - отметил он.

По словам Михеева, речь идет об образцах, которые лучше всего среди всех представленных на мировом рынке подходят для ответа на вызовы безопасности на континенте.