На Украине признали, что разведданные США нужны для ударов HIMARS и SCALP

Член провластной фракции "Слуга народа" Александр Завитневич заявил, что остановка передачи разведданных "повлияла на выполнение некоторых операций"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Разведданные США используются Киевом для ударов по России западными ракетами, в том числе европейскими SCALP и Storm Shadow и американскими HIMARS. Это признал глава комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке член провластной фракции "Слуга народа" Александр Завитневич в эфире телеканала "Новости. LIVE".

"Повлияло. Например, повлияло на работу высокоточного вооружения. Это не только американское, но и европейское вооружение - SCALP, Storm Shadow, и американские HIMARS, и так далее, - сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияло на Украину прекращение передачи ей американских разведданных. - Плохо то, что это произошло мгновенно, когда об этом объявили. Эта остановка больше чем на неделю повлияла на выполнение некоторых операций, где были задействованы наши военные, повысила риски".

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространялось на всю военную технику США, которая в тот момент не находилась на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидавшее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше. Вашингтон также перестал предоставлять Киеву разведданные, необходимые для наступательных операций.

11 марта по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Трамп принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи киевским властям.