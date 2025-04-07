Войти
ТАСС

На Украине признали, что разведданные США нужны для ударов HIMARS и SCALP

416
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Член провластной фракции "Слуга народа" Александр Завитневич заявил, что остановка передачи разведданных "повлияла на выполнение некоторых операций"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Разведданные США используются Киевом для ударов по России западными ракетами, в том числе европейскими SCALP и Storm Shadow и американскими HIMARS. Это признал глава комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке член провластной фракции "Слуга народа" Александр Завитневич в эфире телеканала "Новости. LIVE".

"Повлияло. Например, повлияло на работу высокоточного вооружения. Это не только американское, но и европейское вооружение - SCALP, Storm Shadow, и американские HIMARS, и так далее, - сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияло на Украину прекращение передачи ей американских разведданных. - Плохо то, что это произошло мгновенно, когда об этом объявили. Эта остановка больше чем на неделю повлияла на выполнение некоторых операций, где были задействованы наши военные, повысила риски".

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространялось на всю военную технику США, которая в тот момент не находилась на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидавшее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше. Вашингтон также перестал предоставлять Киеву разведданные, необходимые для наступательных операций.

11 марта по итогам американо-украинских переговоров в Джидде Трамп принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи киевским властям. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)