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Военное обозрение

Выводы комиссии: потеря корабля ВМС Новой Зеландии связана с плохой подготовкой личного состава и сбоями в работе автопилота

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Источник изображения: topwar.ru

Командование королевских ВМС Новой Зеландии опубликовало свой окончательный отчет по результатам следствия, в котором подробно изложены обстоятельства, приведшие к гибели гидрографического судна HMNZS Manawanui, которое в октябре 2024 года село на мель и впоследствии затонуло у берегов Самоа.

Следствием были определены непосредственные причины, которые привели к потере исследовательского судна. Как выяснилось, HMNZS Manawanui из-за ошибки автопилота взяло курс в направлении рифа. При этом все попытки экипажа скорректировать курс оказались безуспешными, судно оставалось в режиме автопилота и продолжило направляться на рифы.

Согласно выводам комиссии, ситуация в значительной мере усугубилась вследствие ошибочной оценки причин отказа управления двигателями и последующего несоблюдения порядка аварийных процедур, которые должны были включать переключение с автопилота на ручное управление. В отчете говорится, что еще одной причиной аварии стал низкий уровень квалификации команды судна. В частности, командир гидрографического судна не имел соответствующей лицензии на управление кораблями этого типа, что является грубым нарушением действующих в ВМС Новой Зеландии директив.

Этот инцидент стал одной из самых значительных потерь в новейшей истории Королевского военно-морского флота Новой Зеландии. Командование новозеландских ВМС было вынуждено принять меры для устранения недостатков в процессе подготовки личного состава и планировании военно-гидрографических операций.

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Новая Зеландия
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