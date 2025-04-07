Лавров обсудил с секретарем по связям с государствами Ватикана тему Украины

Российский министр выразил признательность Святому престолу за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Ватикана по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер провели телефонный разговор, стороны обсудили тему Украины в контексте диалога РФ и США по урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки, представляющим взаимный интерес. В частности, была затронута ситуация вокруг Украины, в том числе в контексте ведущегося российско-американского диалога о путях урегулирования украинского кризиса с обязательным надежным устранением его первопричин. Российский министр выразил признательность Святому престолу за содействие в решении гуманитарных вопросов, включая обмен пленными", - информировали в МИД РФ.

Как указали в министерстве, в ходе разговора были также обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на взаимодействие по ряду гуманитарных аспектов. В МИД России отметили, что стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога. В дипведомстве добавили, что разговор состоялся по инициативе ватиканской стороны.