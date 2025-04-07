Войти
ЦАМТО

Колумбия намерена закупить истребители "Грипен"

441
0
0
Истребитель Saab JAS-39E Gripen (F-39Е, бортовой номер "4104") ВВС Бразилии, 2023 год
Истребитель Saab JAS-39E Gripen (F-39Е, бортовой номер "4104") ВВС Бразилии, 2023 год.
Источник изображения: Muller Marin / ВВС Бразилии

ЦАМТО, 4 апреля. Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил на своей странице в X, что правительство Колумбии закупит в Швеции новые истребители для замены состоящих на вооружении устаревших "Кфир".

Решение было принято на встрече главы государства с послом Швеции Хеленой Сторм и генеральным директором компании Saab Микаэлем Йохансоном. По итогам данного мероприятия между Швецией и Колумбией было подписано письмо о намерениях по продвижению проекта, классифицированного как "приоритетный для обеспечения национальной безопасности".

Как сообщает Elnuevosiglo.com.co со ссылкой на президента Колумбии, новые самолеты JAS-39E/F "Грипен", которые уже поставляются ВВС Бразилии, будут оснащены новейшим оборудованием.

По его словам, "приобретение истребителей у компании Saab позволит укрепить безопасность страны".

По заявлению генерального директора Saab, стороны проведут переговоры об условиях поставки истребителей. Контракт планируется подписать в ближайшие месяцы. Количество приобретаемых самолетов пока не разглашается.

Как предполагается, контракту будет сопутствовать компенсационное соглашение. Среди уже согласованных проектов: строительство завода по производству гибких солнечных панелей в департаменте Кордова; установка систем питьевой воды в различных частях департамента Ла-Гуахира; восстановление и модернизация больницы Сан-Хуан-де-Диос в Боготе с установкой современного медицинского оборудования для улучшения медицинского обслуживания в столице.

Как сообщал ЦАМТО, решение о выборе "Грипен" завершает почти шестилетний процесс выбора для замены "Кфир".

Официальный тендер на поставку 15 новых истребителей был объявлен 23 июля 2019 года. В декабре 2022 года министр обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес объявил о предварительном выборе победителем истребителя "Рафаль", но в январе 2023 года переговоры с Dassault Aviation были прерваны из-за чрезмерно высокой стоимости предложения.

На последнем этапе оценки ВВС Колумбии в рамках закупки новых истребителей рассматривали предложения трех претендентов, включая шведскую Saab (JAS-39E/F), американскую Lockheed Martin (новые F-16C/D Блок.70/72 или F-16C/D из состава ВВС США) и французскую Dassault Aviation ("Рафаль").

В итоге предпочтительным кандидатом был выбран JAS-39E/F "Грипен". При этом СМИ сообщали, что власти США угрожали наложить вето на реэкспорт компонентов американского производства в случае выбора шведского самолета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Колумбия
США
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
Rafale
Компании
Dassault
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)