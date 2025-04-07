Колумбия намерена закупить истребители "Грипен"

ЦАМТО, 4 апреля. Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил на своей странице в X, что правительство Колумбии закупит в Швеции новые истребители для замены состоящих на вооружении устаревших "Кфир".

Решение было принято на встрече главы государства с послом Швеции Хеленой Сторм и генеральным директором компании Saab Микаэлем Йохансоном. По итогам данного мероприятия между Швецией и Колумбией было подписано письмо о намерениях по продвижению проекта, классифицированного как "приоритетный для обеспечения национальной безопасности".

Как сообщает Elnuevosiglo.com.co со ссылкой на президента Колумбии, новые самолеты JAS-39E/F "Грипен", которые уже поставляются ВВС Бразилии, будут оснащены новейшим оборудованием.

По его словам, "приобретение истребителей у компании Saab позволит укрепить безопасность страны".

По заявлению генерального директора Saab, стороны проведут переговоры об условиях поставки истребителей. Контракт планируется подписать в ближайшие месяцы. Количество приобретаемых самолетов пока не разглашается.

Как предполагается, контракту будет сопутствовать компенсационное соглашение. Среди уже согласованных проектов: строительство завода по производству гибких солнечных панелей в департаменте Кордова; установка систем питьевой воды в различных частях департамента Ла-Гуахира; восстановление и модернизация больницы Сан-Хуан-де-Диос в Боготе с установкой современного медицинского оборудования для улучшения медицинского обслуживания в столице.

Как сообщал ЦАМТО, решение о выборе "Грипен" завершает почти шестилетний процесс выбора для замены "Кфир".

Официальный тендер на поставку 15 новых истребителей был объявлен 23 июля 2019 года. В декабре 2022 года министр обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес объявил о предварительном выборе победителем истребителя "Рафаль", но в январе 2023 года переговоры с Dassault Aviation были прерваны из-за чрезмерно высокой стоимости предложения.

На последнем этапе оценки ВВС Колумбии в рамках закупки новых истребителей рассматривали предложения трех претендентов, включая шведскую Saab (JAS-39E/F), американскую Lockheed Martin (новые F-16C/D Блок.70/72 или F-16C/D из состава ВВС США) и французскую Dassault Aviation ("Рафаль").

В итоге предпочтительным кандидатом был выбран JAS-39E/F "Грипен". При этом СМИ сообщали, что власти США угрожали наложить вето на реэкспорт компонентов американского производства в случае выбора шведского самолета.