В Перу доставлен южнокорейский ОБТ K2 в поддержку планируемой закупки новых танков

ЦАМТО, 4 апреля. В Перу доставлен произведенный южнокорейской компанией Hyundai Rotem ОБТ K2 Black Panther в камуфляже перуанских Сухопутных войск, который примет участие в выставке SITDEF-2025 (Лима, 24-27 апреля).

Согласно информации Defensa.com, ОБТ К2 был доставлен в Перу 17 марта на борту грузового судна. Тем же судном была доставлена командно-штабная машина К877 с колесной формулой 8x8.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании по организации сборки около 100 основных боевых танков K2 Black Panther между Hyundai Rotem и перуанской государственной компанией по производству оружия и боеприпасов под управлением Министерства обороны (Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito – FAME S.A.C.) был подписан в Лиме 16 ноября 2024 года. Однако контракт до сих пор не подтвержден. Комитет по техническим и эксплуатационным исследованиям (CETO) пока находится на начальном этапе исследования рынка.

Как известно, Перу и Республика Корея уже реализуют проект по производству боевых бронированных машин, который в перспективе может быть расширен за счет производства ОБТ K2 в Перу.

FAME S.A.C., Hyundai Rotem и коммерческий холдинг STX Corporation 22 мая 2024 года подписали контракт о стратегическом сотрудничестве по сборке и возможному совместному производству бронированной техники в Перу. Подписанный договор рассматривается на местном уровне как важная веха в укреплении формирующейся оборонной промышленной базы.

В соответствии с подписанным соглашением, в Перу будет построено предприятие по сборке и производству различных типов военной техники. На первом этапе на предприятии планируется собрать первую партию из 30 боевых бронированных машин. Также будет реализована комплексная программа обучения технического персонала FAME.

Южнокорейская компания Hyundai Rotem была выбрана в качестве предпочтительного участника торгов на поставку 30 боевых бронированных машин K808 White Tiger с колесной формулой 8x8 для Сухопутных войск Перу в начале мая 2024 года. Соглашение стоимостью около 82,8 млрд. вон (60,9 млн. долл.) предусматривает поставку 30 ББМ K808 плюс 120 ед. в качестве опциона. Главным подрядчиком проекта определена компания STX Engine.

Правительство Перу в ноябре 2024 года подтвердило, что приобретение южнокорейской техники для Сухопутных войск будет осуществляться непосредственно у государственной оборонной компании FAME S.A.C. Чтобы ускорить приобретение бронемашин производства FAME/Hyundai Rotem, правительство Перу сочло необходимым исключить соглашение из общего "Перечня стратегических зарубежных контрактов", которые реализуются под управлением Агентства по закупкам вооруженных сил Перу (ACFFAA), и подтвердило, что подписание межгосударственного соглашение с Республикой Корея не понадобится, поскольку поставка будет поручена FAME S.A.C.

По этой причине у Минобороны было отозвано разрешение на подписание межгосударственного соглашения. Гарантию поставок бронетехники также возьмет на себя FAME S.A.C.

Первые полученные бронетранспортеры K808 White Tiger с колесной формулой 8x8 Вооруженные силы Перу представили 9 декабря 2024 года в Лиме во время празднования Дня армии (на параде были продемонстрированы три машины).