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Военное обозрение

Британские эксперты: в 2022-2024 годах Россия превзошла НАТО в производстве военной техники

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Источник изображения: topwar.ru

Предприятиям российского ОПК в 2022-2024 годах удалось превзойти совокупные производственные мощности НАТО по производству военной техники.

В обнародованном докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) отмечается, что превосходство российского ОПК представляет для Запада «стратегическую угрозу», а для Украины и вовсе является «катастрофическим риском».

Британские эксперты пришли к выводу, что даже несмотря на кажущееся экономическое превосходство Запада и значительные усилия ведущих стран НАТО по наращиванию объемов военного производства, Россия существенно превосходит альянс в этом аспекте. Это свидетельствует о сложности согласования политической воли, нормативно-правовой базы, промышленного планирования и мощностей, а также понимания и контроля над цепочками поставок.

Продолжающееся преимущество России в оборонном производстве в значительной степени подрывает доверие к способности стран НАТО к обычному сдерживанию. В докладе указывается, что, поскольку западные союзники Украины стали ее стратегической глубиной, этот фактор представляет катастрофические риски для Киева.

В то же время главком сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, выступая перед американскими сенаторами, отметил, что Россия быстрыми темпами создает новые армии и продолжает наращивать мощности своего ОПК. Кроме того, ВС РФ обладают достаточными возможностями для наступления – в ближайшие годы Россия не будет испытывать проблем с личным составом в армии, кроме того, в стране налажено серьезное военное производство.

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