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ВМС Бразилии приобретут ДВКД класса "Альбион" из состава ВМС Великобритании

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Десантно-вертолётный корабль-док HMS Albion ВМС Великобритании
Десантно-вертолётный корабль-док HMS Albion ВМС Великобритании.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 4 апреля. В рамках выставки LAAD 2025 подписан протокол о намерениях, предусматривающий приобретение для ВМС Бразилии двух ДВКД класса "Альбион", "Альбион" и "Бульварк", из состава ВМС Великобритании.

Данный документ станет базой для официальных переговоров об условиях продажи кораблей ВМС Бразилии и последующей их поддержке. При подписании соглашения информация о потенциальной стоимости кораблей не разглашалась, но 26 января 2025 года британские газеты сообщали о ведущихся переговорах по вопросу продажи двух ДВКД общей стоимостью 20 млн. фунтов стерлингов. В начале февраля 2025 года представитель бразильского флота подтвердил газете O Globo факт ведущихся переговоров.

ДВКД класса "Альбион" предназначены для перевозки и высадки подразделений морской пехоты, управления боевыми действиями. Как сообщал Infodefensa.com, Министерство обороны Великобритании считает оба судна устаревшими, однако они являются приемлемым вариантом с точки зрения стандартов такой развивающейся страны, как Бразилия.

Помимо основных функций, данные корабли могут применяться для поддержки гуманитарных операций, операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Бразилия в течение последних лет столкнулась с несколькими событиями подобного рода, включая наводнения в Сан-Себастьяне (Сан-Паулу) в 2023 году и в штате Риу-Гранди-ду-Сул в 2024 году.

Министерство обороны Великобритании заключило с компанией Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd контракт стоимостью 450 млн. фунтов стерлингов на строительство двух новых ДВКД 18 июля 1996 года. Корабли предназначены для обеспечения десантных операций, включая развертывание и эвакуацию войск, техники и оборудования. Корабли были построены BAE Systems Marine.

L14 "Альбион" был заложен 23 мая 1998 года, спущен на воду 9 марта 2001 года и вошел в боевой состав флота 19 июня 2003 года. Закладка L15 "Бульварк" состоялась 27 января 2000 года, спуск на воду – 15 ноября 2001 года. В состав ВМС Великобритании он вошел 28 апреля 2005 года.

В соответствии с объявленным в ноябре 2024 года решением, корабли должны быть выведены из боевого состава флота в 2025 году.

В результате продажи британский флот утратит возможность самостоятельно проводить десантные операции и впервые окажется в ситуации, когда ему придется обращаться к союзным силам для выполнения такого рода миссий до 2033 года – ожидаемой даты замены ДВКД класса "Альбион".

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Великобритания
Продукция
HMS Albion
Компании
BAE Systems
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