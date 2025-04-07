Эстония планирует приобрести зенитную ракетную систему большой дальности

ЦАМТО, 4 апреля. Минобороны Эстонии планирует приобрести зенитную ракетную систему большой дальности, общая стоимость закупки, как ожидается, превысит 1 млрд. евро.

Как сообщает ERR News, на данный момент рассматриваются три системы: Patriot американского производства, David’s Sling израильского производства и франко-итальянская система SAMP/T.

Техническим анализом занимается Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK), который уже начал переговоры со всеми тремя производителями.

Министерство обороны подтвердило, что система дополнит существующие возможности систем ПВО средней дальности и устранит уязвимости объектов на территории страны к атакам баллистических ракет, таких как российский "Искандер-М". В настоящее время у Эстонии нет возможности перехватывать ракеты такого типа, что делает приобретение ЗРС большой дальности стратегическим приоритетом.

В 2023 году эстонское Минобороны приобрело у немецкой Diehl Defense три зенитных ракетных комплекса средней дальности IRIS-T SLM. Согласно пресс-релизу RKIK, стоимость контракта составила 400 млн. евро, поставки должны начаться в текущем году.