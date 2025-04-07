Нигер готов привлечь российских инструкторов для обучения сил обороны

ЦАМТО, 4 апреля. Если Москва поставит дополнительное оборудование Нигеру, то он готов пригласить больше инструкторов для обучения сил обороны страны, Ниамей удовлетворен сотрудничеством в этой области.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.

"Действительно, у нас в Нигере есть российские инструкторы. Это нормально, это очевидно, у нас российское оборудование. Нормально, что у нас есть российские инструкторы, которые обучают наши силы обороны и безопасности использованию и обслуживанию этого оборудования. Поэтому, очевидно, учитывая темпы нашего сотрудничества... мы будем увеличивать количество инструкторов в зависимости от поставляемого оборудования", – сообщил Б.Сангаре агентству.

По его словам, планирование в этом контексте будет осуществляться, исходя из темпов поставок оборудования.

"Если Россия поставит нам новую технику, нам понадобятся инструкторы, способные обучить наших людей, наши силы обороны и безопасности тому, как использовать и обслуживать эту технику… В настоящее время в Нигере находятся инструкторы, которые обучают наши силы обороны и безопасности работе на российской технике, которая нам уже поставлена. И мы удовлетворены этим сотрудничеством. Очевидно, что, когда будет доставлено новое оборудование, отличающееся от того, что у нас уже есть, мы пригласим инструкторов, которые в совершенстве владеют этим оборудованием и которые передадут свой опыт нашим силам обороны и безопасности", – подчеркнул он.