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Военное обозрение

Глава МИД Чехии: чешская инициатива полностью обеспечит ВСУ боеприпасами до начала осени

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Источник изображения: topwar.ru

Чешская инициатива полностью обеспечит ВСУ боеприпасами до начала осени. Эта страна с помощью союзников по НАТО способна поставлять их Украине ежемесячно вплоть до сентября – ресурсов для таких поставок ей хватит.

Такое заявление сделал на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что раньше чешская инициатива имела серьезные проблемы с финансированием, но теперь их удалось решить с помощью Канады, Норвегии, Дании и Нидерландов, которые выделили дополнительные средства.

Источник изображения: topwar.ru

Липавский утверждает, что в течение прошедшего года военно-промышленный комплекс Чехии поставил киевскому режиму 1,5 миллиона боеприпасов. Треть из них – это снаряды калибра 152 и 155 мм.

Ранее командующий войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что за последний месяц Чехия поставила Украине 70 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов. По его словам, если Прага не снизит темпов, то за год ВСУ получат от этой страны 840 тысяч снарядов такого калибра.

Стоит отметить, что чешская инициатива предполагает не только выпуск боеприпасов промышленными предприятиями Чехии, но также в большей степени закупку их в других странах мира на средства, собранные странами Запада.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что помощь государств Европы Украине позволит Киеву продолжать боевые действия столько, сколько понадобится. Он напомнил, что украинские военные получили от стран ЕС вооружения и боеприпасов на 20 миллиардов евро только за последние три месяца.

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