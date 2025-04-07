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ЦАМТО

В Porsche опровергли сообщения о планах компании по возобновлению производства танков

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Танк «Леопард 2A8»
Танк «Леопард 2A8».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 4 апреля. Представитель немецкого холдинга Porsche SE Кристоф Цемелка заявил "РИА Новости", что компания не собирается возвращаться к производству танков, как об этом сообщили некоторые СМИ.

Ранее немецкое издание Europaische Sicherheit & Technik написало о том, что Porsche SE намерен вернуться к производству вооружений на фоне убытков в размере около 20 млрд. евро за 2024 год. После этого в российских СМИ появились сообщения о планах компании начать производство танков.

"Сообщения о том, что Porsche SE снова будет производить танки, я могу опровергнуть совершенно точно и однозначно", – заявила К.Цемелка "РИА Новости".

Как напоминает агентство, создатель Porsche Фердинанд Порше в 1940-е годы принимал участие в разработке немецких тяжелых танков Tiger (P), а также сверхтяжелого танка Maus. В 1960-х годах его компания участвовала в создании танка Leopard.

Ранее газета Stuttgarter Zeitung сообщила, что в свете экономических трудностей Porsche сократит порядка 1,9 тыс. рабочих мест к 2029 году.

Porsche SE – немецкий автомобильный холдинг, владеющий крупными пакетами акций автоконцерна Volkswagen SE и автопроизводителя Porsche AG. Его штаб-квартира находится в Штутгарте.

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