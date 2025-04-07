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ЦАМТО

Дания присоединилась к программе CAVS

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БТР CAVS
БТР CAVS с колесной формулой 6x6.
Источник изображения: Patria

ЦАМТО, 4 апреля. Дания присоединилась к многонациональной программе закупки унифицированной ББМ CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6.

Как сообщила финская компания Patria, Дания подписала соответствующее техническое соглашение.

Таким образом, Дания стала пятой страной, присоединившейся к программе после Финляндии, Латвии, Швеции и Германии. Вслед за подписанием документа Дания планирует перейти к следующим этапам реализации программы.

Старший вице-президент по северному региону компании Patria Матс Варштедт приветствовал решение Дании присоединиться к программе CAVS, заявив, что меняющийся ландшафт европейской безопасности привел к острой необходимости многонационального сотрудничества, повышающего унификацию и безопасность поставок техники между союзными странами.

По информации Министерства обороны Дании, для ВС страны планируется приобрести 130 бронемашин, стоимость которых оценивается в 1,9 млрд. датских крон (около 470 млн. евро). Первая партия может быть поставлена для обучения уже в этом году. Поставка основной партии начнется в 2026 году. Машины будут выполнены в версии БТР, машины управления, машины связи, санитарной машины и машины РЭБ.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года представители министерств обороны Латвии, Эстонии и Финляндии подписали письмо о намерении приступить к совместной разработке на базе машины компании Patria новой унифицированной боевой бронированной машины с колесной формулой 6х6, которая будет удовлетворять потребностям сухопутных войск каждой страны.

В конце января 2020 года министр обороны Латвии А.Пабрикс и министр обороны Финляндии А.Кайконен подписали техническое соглашение о разработке новой ББМ на базе бронемашин 6x6 производства Patria. Позднее техническое соглашение подписала Эстония, но впоследствии она решила не присоединяться к соглашению о НИОКР.

В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и Patria Land Oy заключили соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ. Прототип бронемашины с колесной формулой 6x6 был впервые представлен 26 мая 2021 года на полигоне в Адажи.

В апреле 2022 года техническое соглашение о совместной разработке ББМ в рамках программы CAVS подписала Швеция, а 1 июня 2022 года было заключено и соглашение об участии страны в НИОКР.

Германия подписала техническое соглашение об участии в разработке ББМ в апреле 2023 года, а в мае того же года она присоединилась к соглашению о проведении НИОКР.

Компания Patria возглавляет разработку бронемашин на шасси с колесной формулой 6x6 в рамках программы CAVS. Большая часть работ в рамках проекта осуществляется за счет использования возможностей оборонных предприятий стран-участниц. В настоящее время Patria осуществляет поставки ББМ CAVS в Латвию, Финляндию и Швецию. Patria уже получила заказы на поставку более 850 бронемашин CAVS. Программа открыта для присоединения других европейских стран со схожими требованиями к бронетехнике.

Ранее Европейская комиссия признала важность проекта CAVS, предоставив 60 млн. евро финансирования на поддержку его реализации через инструмент EDIRPA. Как было заявлено, это финансирование поддержит многонациональное сотрудничество между странами-партнерами CAVS, укрепляя европейскую оборону и сотрудничество с НАТО.

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