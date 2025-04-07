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РИА Новости

В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений

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Корабли ВМС Индии
Корабли ВМС Индии.
Источник изображения: © AP Photo / Rafiq Maqbool

Российские и индийские корабли провели стрельбы на учениях Индра Нэви

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Морская фаза российско-индийских учений "Индра Нэви - 2025" завершилась в Бенгальском заливе, экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Корабли Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения "Индра Нэви - 2025", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех дней моряки двух стран отрабатывали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотниками и безэкипажными катерами условного противника, а также "провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям".

Кроме того, в учении были задействованы вертолеты. Российский Ка-27М осуществил посадку на индийский эсминец "Рана", а индийский экипаж вертолета "Четак" приземлился на палубу российского корвета, рассказали в пресс-службе

От российской стороны в учении участвовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец "Рана" и корвет "Кутар".

Сейчас корабли вернулись в индийский порт Ченнаи для подведения итогов совместной работы в море и проведения официальной церемонии закрытия учения.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ка-27М
Проекты
20380 Корвет-1
БПЛА
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