В Минобороны рассказали о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" в зоне СВО

Минобороны рассказало о выполнении задач РЛС Небо-СВУ группировки Центр

ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. В министерстве обороны РФ рассказали журналистам о выполнении задач РЛС "Небо-СВУ" группировки "Центр" в зоне СВО.

"В ходе мониторинга воздушного пространства расчет радиолокационной станции (РЛС) 1Л119 "Небо-СВУ" обнаружил БПЛА противника, оперативно передал координаты на командный пункт противовоздушной обороны группировки войск "Центр", а дежуривший расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, успешно поразил БПЛА противника", – рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что для охраны РЛС от БПЛА противника оборудуются круглосуточные посты воздушного наблюдения.

"Мы наблюдаем за целями в небе, когда летят БПЛА противника, мы докладываем об этом по радиостанции и запрашиваем разрешение на уничтожение, уничтожаем цели и тем самым охраняем нашу РЛС и небо над головой", – рассказал старший водитель Дмитрий Тихонов.

Расчет РЛС "Небо-СВУ" способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 различных воздушных объектов: от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника, действующих на удалении более 400 километров. Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, где принимается решение о поражении и выдается целеуказание расчетам пусковых установок.