Дмитриев поставил в заслугу Трампу предотвращение третьей мировой войны

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, находясь в Вашингтоне, что администрации президента США Дональда Трампа удалось предотвратить третью мировую войну.

"У нас идут хорошие дискуссии, наши дипломаты обсуждают возможные выходы, и не возникает вопроса по поводу того, что команда президента Трампа не только предотвратила развязывание третьей мировой войны, но и добилась заметного прогресса в украинском урегулировании", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом Дмитриев отметил "огромный прогресс" нынешней американской администрации на переговорах с Россией, в том числе по украинскому конфликту, в то время как "у администрации Байдена последние три года не было диалога с Россией, не было попыток понять позицию России, не принималось никаких решений".