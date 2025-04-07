Войти
Вестник Мордовии

Новейший БТ-3Ф с ракетами "Корнет" стал убийцей "Абрамсов" и "Брэдли"

543
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский бронетранспортер БТ-3Ф создан на базе боевой машины пехоты БМП-3 и обладает высокими скоростными и маневренными характеристиками.

Например, максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, при форсировании водных преград - 10 км/ч. При волнении моря до трех баллов БТР может совершать заплывы продолжительностью до 7 часов. Запас хода по топливу - 600 км.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Вместимость - до 12 человек, плюс два члена экипажа. Учитывая нынешние реалии, защищенность машины повышена за счет внедрения дополнительных бронированных экранов и противокумулятивных решеток.

У БТР резко выросла огневая мощь. Для этого на него установили пусковую установку знаменитых противотанковых ракет "Корнет".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Обладая мощными тандемными боевыми частями, эти ПТУР могут уничтожить любой современный танк, будь то "Абрамс" М1 разных модификаций или различные версии "Леопарда 2", не говоря уже боевых машинах пехоты "Брэдли", "Мардер" или CV90. Для применения такого оружия установлен современный панорамный прицел командира. Также для борьбы с пехотой имеются два пулемета ПКТМ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Bradley
M1 Abrams
БМП-3
БТ-3Ф
ПКТМ
Проекты
CV-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)