Новейший БТ-3Ф с ракетами "Корнет" стал убийцей "Абрамсов" и "Брэдли"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский бронетранспортер БТ-3Ф создан на базе боевой машины пехоты БМП-3 и обладает высокими скоростными и маневренными характеристиками.

Например, максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, при форсировании водных преград - 10 км/ч. При волнении моря до трех баллов БТР может совершать заплывы продолжительностью до 7 часов. Запас хода по топливу - 600 км.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Вместимость - до 12 человек, плюс два члена экипажа. Учитывая нынешние реалии, защищенность машины повышена за счет внедрения дополнительных бронированных экранов и противокумулятивных решеток.

У БТР резко выросла огневая мощь. Для этого на него установили пусковую установку знаменитых противотанковых ракет "Корнет".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Обладая мощными тандемными боевыми частями, эти ПТУР могут уничтожить любой современный танк, будь то "Абрамс" М1 разных модификаций или различные версии "Леопарда 2", не говоря уже боевых машинах пехоты "Брэдли", "Мардер" или CV90. Для применения такого оружия установлен современный панорамный прицел командира. Также для борьбы с пехотой имеются два пулемета ПКТМ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Роман Катков