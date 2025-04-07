Войти
Интерфакс-АВН

Дмитриев заявил о позитивной динамике в отношениях с США

458
0
0
Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Он добавил, что нужен еще ряд встреч, чтобы преодолеть имеющиеся разногласия

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров в США констатировал позитивную динамику в двусторонних отношениях, но заявил, что для разрешения всех разногласий по требуется еще ряд встреч.

"Безусловно, фиксируем позитивную динамику в наших отношениях, потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный, созидательный настрой", - заявил Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

Этот настрой, уточнил он, исходит от администрации президента Трампа, "ключевых его представителей".

Глава РФПИ напомнил, что в рамках диалога РФ и США "уже достигнут значимый прогресс": стороны договорились о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

Дмитриева попросили прокомментировать информацию о некоторых заявлениях Трампа, в которых тот якобы выражал нетерпение и "злость" в адрес России.

"Мы видим, что циркулирует очень много слухов, очень много искаженных цитат, неправильных цитат, неправильных интерпретаций. Мы абсолютно четко видим, что администрация президента Трампа, в отличие от президента Байдена, настроена на решение вопросов. Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы, и это тот дух созидательный, который задан", - сказал спецпредставитель президента РФ.

По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям России и США развиваться.

"Мы видим скоординированную компанию и в средствах массовой информации, мы видим попытки различных политиков сорвать отношения между Россией и США, мы видим попытки исказить какие-то слова со стороны России, как-то плохо охарактеризовать Россию или руководителей России. Это происходит каждый день в большом объеме", - посетова Дмитриев.

Самый лучший способ побороть это дезинформацию - прямой диалог, добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 20:59
  • 8368
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.04 20:18
  • 6
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 07.04 19:38
  • 1
Бразилия приобретает британские десантные вертолётные корабли-доки Albion и Bulwark
  • 07.04 19:35
  • 0
О литературоцентричности России, и ее последствиях.
  • 07.04 19:13
  • 1
Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности, их надо решать - Дмитриев
  • 07.04 17:06
  • 2
Генсек НАТО заявил, что РФ должна действовать быстрее в украинском урегулировании
  • 07.04 17:04
  • 5
Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой
  • 07.04 15:23
  • 1
В Британии рассказали о проблемах программы Challenger 3
  • 07.04 10:48
  • 4
История самого богатого бомжа инвестора
  • 07.04 10:47
  • 1
Взвод танков и две БМП: опубликованы кадры массового уничтожения техники ВСУ российскими дронами на оптоволокне
  • 07.04 07:26
  • 0
Об истинно-русском патриотизме.
  • 07.04 07:07
  • 1
Northrop Grumman запустит для Пентагона космический дозаправщик
  • 07.04 05:27
  • 1471
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 07.04 03:28
  • 1
О неожиданном влиянии СВОйны на Россию
  • 07.04 01:28
  • 1
Две причины, по которым Россия расширяет производство истребителей Су-35 (Military Watch Magazine, США)