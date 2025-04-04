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Ростех

«Вертолеты России» открыли новую «Фабрику процессов» в Татарстане

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«Вертолеты России» открыли новую «Фабрику процессов» в Татарстане
«Вертолеты России» открыли новую «Фабрику процессов» в Татарстане.
Источник изображения: Фото: «Вертолеты России»

Площадка предназначена для обучения специалистов по бережливому производству

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех открыл новую «Фабрику процессов» — площадку для обучения специалистов по бережливому производству. Она создана на базе Производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода в Татарстане.

Бережливое производство — специальные методики, которые помогают снизить производственные издержки, себестоимость, повысить качество и конкурентоспособность продуктов. Их применяют ведущие промышленные компании во всем мире. Холдинг «Вертолеты России» применяет бережливое производство с 2015 года. В частности, в 2024 году технологии помогли получить совокупный экономический эффект более 100 млн руб.

«Фабрика процессов» включает лекции, а также специальные практические занятия. Например, слушатели программы узнают, как минимизировать потери на всех этапах, сократить производственный цикл продукта, усовершенствовать рабочее место и упростить логистику. Учебная площадка сертифицирована Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда.

«Бережливое производство — эффективный инструмент, который помогает увеличить производительность труда и снизить издержки предприятий. „Вертолеты России“ применяют такие технологии более десяти лет, у нас большой опыт в этой сфере. Важно, что учебная программа ориентирована на практику. Благодаря этому специалисты смогут сразу применить новые знания в повседневной работе — как на производстве, так и в офисе. Это позволит сразу получить ощутимый экономический эффект, который будет увеличиваться по мере внедрения новых решений», — рассказала руководитель ПУЦ КВЗ Марина Финохина.

«Фабрика процессов» открыта на базе Производственно-учебного центра КВЗ. Это одна из учебных площадок Ростеха, ориентированная на подготовку специалистов самых востребованных рабочих профессий. В настоящее время Госкорпорация ввела в эксплуатацию уже три Центра и планирует открыть еще две площадки. Центры получили современное оборудование, в том числе новейшие станки с числовым программным управлением. Также площадки включают производственные участки, лаборатории, учебные аудитории и пр. Обучение — практико-ориентированное: 30% — теоретическая часть, 70% — практика.

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Страны
Россия
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Вертолеты России
КВЗ
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Проекты
Бережливое производство
Военные учения
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