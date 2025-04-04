Ростех завершил испытания новой энергоустановки для предприятий ТЭК в Арктике

Агрегат мощностью 18 кВт отличается компактными размерами и высоким ресурсом — более 5000 часов

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех завершил опытно-промышленную эксплуатацию новой малогабаритной энергоустановки АПН-18 мощностью 18 кВт. Испытания прошли на одном из газовых месторождений в Республике Коми, агрегат подтвердил свои характеристики и высокий ресурс — более 5000 часов. Решение позволит импортозаместить оборудование на российских предприятиях ТЭК.

Агрегат предназначен для энергоснабжения промышленных объектов, в качестве топлива АПН-18 использует природный газ. Главная особенность новой энергоустановки — компактные размеры. Высота и длина АПН-18 чуть более 2 метров, ширина — чуть менее метра. Такие габариты позволят без дополнительной государственной экспертизы интегрировать новое оборудование в существующую инфраструктуру предприятий.

«Ранее нишу промышленных энергоустановок малой мощности на российском рынке занимали западные производители, которые сегодня ушли из России. Компетенции Ростеха и наши производственные возможности позволяют импортозаместить оборудование в этом сегменте. Энергетическая установка АПН-18, разработанная нашим холдингом „Высокоточные комплексы“, успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию и подтвердила ресурс в 5000 часов в арктических условиях. Решение поможет удовлетворить потребности предприятий ТЭК в агрегатах мощностью 18 кВт», — рассказали в Ростехе.

Энергоустановка создана Челябинским СКБ «Турбина» (входит в «Высокоточные комплексы»). Сегодня предприятие разрабатывает широкую номенклатуру агрегатов различной мощности для российских нефтегазодобывающих компаний.

В продуктовую линейку Ростеха входят несколько продуктов для энергетики. Среди них газовая турбина большой мощности ГТД-110М, энергетические установки ГТА-8 для морских добывающих платформ и другие высокотехнологичные решения.