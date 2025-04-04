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Военное обозрение

Главком НАТО в Европе заявил, что ему сложно предсказать масштабное контрнаступление ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Главком объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи прокомментировал возможности украинских вооружённых сил. В частности, коснулся он вопроса о том, способна ли армия Украины перехватить инициативу на фронте и перейти в масштабное контрнаступление. Американский генерал в этом вопросе категоричен.

Каволи:

Сидя здесь в данный момент сложно предсказать большое наступление Украины.

По словам натовского командующего, ситуация такова, что говорить о масштабном контрнаступлении украинской армии на данный момент не приходится. Отмечается, что ВСУ не обладают необходимым для успешной наступательной операции перевесом в живой силе и технике на фронте.

Ранее американский генерал заявил, что российская армия восстанавливает потери быстрее, чем это прогнозировалось.

Кристофер Каволи:

Россия продолжает увеличивать численность своих войск.

А накануне главком ВСУ Сырский поздравлял соотечественников с «3-летием победы в битве за Киев». В украинской интерпретации вывод российских войск из Киевской и соседних областей связан не с договорённостями образца марта 2022 года, а с «военным гением» украинских военачальников и «наступлением украинской армии».

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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