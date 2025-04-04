Мелони из последних сил пытается сохранить единство своей коалиции в вопросе Украины и перевооружения Европы (Politico, США)

Politico: Италия отказывается от поддержки Украины

Итальянский премьер приняла решение свернуть военную помощь Украине, пытаясь сохранить баланс между пророссийскими и проевропейскими силами в своей коалиции, пишет Politico. Такой поворот может окончательно расколоть европейское единство по украинскому вопросу.

Бен Мюнстер (Ben Munster), Елена Джордано (Elena Giordano), Джованна Фажжонато (Giovanna Faggionato)

Итальянскому премьер-министру, как это ни удивительно, удается сохранять свое правительство целым и невредимым на протяжении нескольких лет. Но давление усиливается, так как Дональд Трамп принуждает Европу определиться с выбором и занять чью-либо сторону.

Масштабные планы перевооружения Европы и роль ЕС на Украине превращаются в мучительную головную боль для итальянского премьера Джорджи Мелони, которая изо всех сил пытается сохранить единство своего коалиционного правительства правого толка.

Будучи руководителем страны с третьей экономикой в ЕС, убежденная сторонница трансатлантизма Мелони демонстративно сторонится воинственной и шапкозакидательской риторики Франции и Германии, которые заявляют, что Европе пора создать мощные вооруженные силы глобального масштаба и сменить Америку на посту главного гаранта украинской безопасности.

Недоверие Мелони к перевооружению Европы отражает ее искреннюю уверенность в том, что Рим не должен делать однозначный выбор и вставать на сторону ЕС в противостоянии с американским президентом Дональдом Трампом.

Но здесь свою важную роль также играют внутриполитические расчеты. Находящийся на правом фланге от Мелони заместитель премьер-министра Маттео Сальвини пытается укрепить свои политические позиции и подыгрывает избирателям, которые в подавляющем большинстве скептически относятся к отправке крупных миротворческих сил на Украину (опросы показывают, что хорошей идеей это считают всего шесть процентов итальянцев). Он также использует страх электората перед увеличением военных затрат, которые лягут тяжелым бременем на ослабленные итальянские финансы. Мелони не хочет, чтобы Париж и Берлин со своими амбициями втянули ее в войну.

Проблема премьер-министра заключается в том, что ее коалиция должна соблюдать интересы крайне правой партии "Лига" под руководством Сальвини, являющегося поклонником Трампа и российского президента Владимира Путина, и другого важного партнера, правоцентристской партии "Вперед, Италия", которую возглавляет другой ее заместитель Антонио Таяни, активно выступающий на стороне ЕС и даже публично поддержавший идею создания европейской армии.

Хотя правительство Мелони необычайно стабильно по итальянским меркам, ей приходится сдерживать стычки между Сальвини и ориентированным на ЕС Таяни. Два политика вступают в острые споры по вопросу европейской армии, а Сальвини даже язвительно заявляет, что такую армию ни в коем случае не должен возглавлять "безумный" французский президент Эммануэль Макрон.

Эти политические противоречия нашли отражение в риторике Мелони, которая за последние недели изменилась. Она с меньшей уверенностью говорит о том, что Украина добьется победы, выражает серьезные сомнения относительно планов ЕС по перевооружению и отвергает идею о том, что европейские страны смогут действовать самостоятельно без военной мощи США.

"Не думаю, что использовала слово „победа“, говоря о конфликте на Украине", — сказала Мелони, выступая в прошлом месяце в итальянском парламенте с речью, противоречащей своей прежней позиции.

Далее она осудила один из основополагающих документов Евросоюза и "ребяческую" ложную дихотомию Европы и Брюсселя, а также продолжила продвигать спорную идею о том, что НАТО должна предоставить Украине гарантии безопасности, но без принятия этой страны в альянс.

Ее поддерживающие ЕС союзники в правящей коалиции в беседе с Politico (Генпрокуратура РФ ограничила деятельность этого СМИ на территории России — прим. ИноСМИ) настаивали на том, что Мелони в глубине души по-прежнему является убежденной европейкой, а последние комментарии премьера были в основном костью, брошенной Сальвини. Но главный вопрос в другом. А вдруг она недооценила, в какой мере Трамп решил отвернуться от Европы?

"То, как Трамп действовал последние два месяца, разве это посредничество? — спросил профессор современной истории из римского Международного свободного университета общественных наук имени Гвидо Карли Джованни Орсина. — А она теперь рискует перейти от дружбы с обеими сторонами к вражде с ними".

Сдержанность в вопросе перевооружения

Мелони сохраняет приверженность Европе, однако изменение ее риторики отражает скептическое отношение Рима к темпам и масштабам планов ЕС по перевооружению, о чем сообщили итальянские официальные лица, согласившиеся на разговор на условии соблюдения анонимности, чтобы можно было высказаться свободно.

Главный вопрос — это предложенный Еврокомиссией план перевооружения в масштабах всего блока. В него включены дешевые кредиты на 150 миллиардов евро и механизм расширения бюджетной гибкости на сумму до 650 миллиардов евро для стран, которым не хватает бюджетных средств.

По словам двух источников, которым известна позиция правительства, Рим знает, что Италия меньше и слабее Германии и Франции, и реалистично оценивает недоразвитую оборонную промышленность Европы, полагая, что у нее мало шансов в борьбе с Россией без США, чьи обширные цепочки поставок тесно переплетены с военным потенциалом ЕС. Журналисты Politico на прошлой неделе сообщили, что Италия настаивает на более активном участии частного сектора в реализации плана перевооружения, опасаясь, что в противном случае затраты по займам резко возрастут. А она и без того уже получила указание из Брюсселя сократить свое непомерное долговое бремя.

Тесные отношения Италии с США уменьшили ее зависимость от европейских соседей, сказал один источник, знакомый с позицией Рима. Он добавил, что Италия не хочет оказаться во власти Франции и Германии, если трансатлантический альянс распадется.

"Хотя у Франции всегда были прохладные отношения с США ... ни одно итальянское правительство никогда не ставило под сомнение отношения с США в военной сфере", — сказал итальянский генерал Леонардо Трикарико, работавший военным советником у нескольких премьер-министров.

"После поражения Италии во Второй мировой войне, — добавил вышеупомянутый источник, — мы навсегда усвоили, что для нас нет места в ряду мировых сверхдержав. Мы можем играть значимую роль на международной арене, но только в союзе с США. Безусловно, нам нужно действовать и в рамках ЕС, но этого недостаточно". Трансатлантический разрыв также затруднил бы для Европы и США процесс сдерживания Китая, добавил источник.

Союзники, по всей видимости, уже знают о недовольстве Италии. В интервью ведущей итальянской газете Corriere della Sera, данном в выходные дни, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась заверить Рим, что его ведущая оборонная фирма Leonardo "получит большую выгоду" от увеличения расходов на оборону и будет играть важную роль в перевооружении Европы. Кроме того, последние изменения в планах перевооружения ЕС, включающие положения о финансировании частного сектора, уже в какой-то мере позволяют ослабить озабоченность Рима.

Но все это не может полностью убедить и успокоить Мелони. По мнению высокопоставленного итальянского дипломата Стефано Стефанини, работавшего представителем в НАТО, действия Мелони также отражают ее, возможно, ошибочную веру в то, что трансатлантический альянс все еще можно спасти и что предположения о его скорой кончине преувеличены. Законодатель-левоцентрист и бывший министр по делам Европы Энцо Амендола согласен с этой точкой зрения. Он сообщил Politico, что усилия премьер-министра по примирению сделают Италию "ничейной землей", лежащей между ЕС и США.

Тем не менее это мнение разделяют итальянцы со всего политического спектра. "Я сомневаюсь, что в конечном итоге будет полный разрыв между Соединенными Штатами и Европейским Союзом", — сказал член Европарламента из левого популистского "Движения пяти звезд" Данило Делла Валле. В конце концов, перевооружение Европы — это то, чего добивается Трамп, добавил он.

Один из источников, знакомый с замыслами правительства, пошел еще дальше, заявив, что оппортунистически настроенные лидеры Франции и Германии используют к своей выгоде напряженность в отношениях с США и что перевооруженная Германия на самом деле опаснее, чем Россия или США.

Представитель итальянского правительства от комментариев отказался.

Столкновения в рядах коалиции

Но для Мелони проблемы местного характера в конечном итоге перевешивают такие геополитические опасения. В первую очередь, это усиливающаяся склонность Сальвини сойти с общего курса.

Мелони в последние годы затмила этого смутьяна, и его звезда начала гаснуть. А намеченный на май съезд "Лиги" во Флоренции вполне может продемонстрировать глубокие разногласия в партийных рядах. Поэтому Сальвини пытается размахивать знаменем популизма, чтобы восстановить поддержку избирателей, которая идет на убыль. Его критикуют за односторонние контакты с администрацией США, в том числе, за несанкционированный телефонный разговор с ненавидящим Европу вице-президентом Дж. Вэнсом, состоявшийся в прошлом месяце, а также за его неоднократные призывы к Мелони не поддерживать оборонные планы ЕС.

Безусловно, в ближайшее время Сальвини вряд ли разрушит коалицию. После катастрофического ухода из коалиционного правительства вместе с "Движением пяти звезд" в 2019 году он усвоил, насколько опасна политическая самореклама, заявил Politico сенатор и член "Лиги" Клаудио Борги. Политик добавил, что изменение позиции Мелони по Украине в значительной степени успокоило законодателей из "Лиги" и что премьер-министр, если ей придется выбирать, постарается договориться с США на двусторонней основе, как пытался поступать Рим во время первого срока Трампа.

Но хотя Мелони пытается срочно вернуть свою территорию на правом фланге, ее недавние действия также указывают на то, что она прощупывает проевропейские альтернативы в пику болтливому Сальвини. Об этом рассказал бывший чиновник министерства финансов и учредитель консультативной компании по политическим рискам Policy Sonar Франческо Галиетти. В выходные Мелони вызвала некоторое удивление, воздав должное своему политическому сопернику центристу Карло Календе, возглавляющему небольшую партию "Действие", которую ненавидят крайне правые и которая является активной сторонницей перевооружения ЕС. "Это ее страховка от Сальвини", — заявил Галиетти.

Выступая на конференции этой партии, Мелони сказала, что не пытается создать формальный альянс с Календой, хотя ее похвала в адрес поддерживающего ЕС лидера "Действия" стала напоминанием о ее собственной неизменной поддержке блока.

Но над всем этим грозно нависает тень Трампа, и сила такой поддержки подвергается серьезным испытаниям.

"Если дело дойдет до того, что ей придется выбирать — поддерживать или не поддерживать Украину, она не откажется от такой поддержки, потому что слишком сильно привержена этой стране, — сказал дипломат Стефанини. — Но она постарается сделать так, чтобы выбирать не пришлось как можно дольше".