В России объяснили уникальность ракетоносца Ту-22М3

Летчик Попов: Уникальность Ту-22М3 заключается в изменяемой стреловидности крыла

Сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 получил крыло изменяемой стреловидности, которое обеспечивает хорошие аэродинамические характеристики. Уникальность самолета объяснил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с News.ru.

«Ту-22М3 — уникальная машина даже по внешнему облику. У него уникальные аэродинамические характеристики. В первую очередь благодаря крылу изменяемой стреловидности. На взлете и при посадке — 16 градусов, это почти прямое крыло, чтобы обеспечить более благоприятные условия для летчика», — сказал он.

По словам Попова, самолет меняет стреловидность крыла при наборе высоты и скорости, чтобы улучшить аэродинамику. Ту-22М3 могут нести свободнопадающие бомбы и крылатые ракеты Х-22.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Воздушно-космические силы России получат четыре стратегических ракетоносца Ту-160М в 2025 году.