Войти
Lenta.ru

Киев получил польские БРЭМ на шасси Т-72

103
0
0
Фото: Pibwl / Wikimedia
Фото: Pibwl / Wikimedia.

Киев получил польские ремонтно-эвакуационные машины WZT-3 на шасси Т-72

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили польские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) WZT-3, построенные на шасси танка Т-72. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что польскую машину используют в 156-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Гусеничная машина предназначена для эвакуации и ремонта поврежденной техники. БРЭМ несет электросварочное оборудование, лебедку и кран для демонтажа тяжелых узлов.

WZT-3 получила дизельный двигатель мощностью 780 лошадиных сил, который позволяет 42-тонной машине развивать скорость до 60 километров в час.

В марте стало известно, что Вооруженные силы России впервые захватили БРЭМ Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области. Машины на шасси Leopard 1 приняли на вооружение в 1966 году.

В феврале на полигоне в Московской области представили обновленную версию БРЭМ-80. Машина получила блоки динамической защиты «Реликт», «мангал» и комплекс радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
PT-91
Реликт ДЗ
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 01:07
  • 8317
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:40
  • 0
О тонких гранях мира.
  • 03.04 18:45
  • 0
О гонке вооружений в космосе, и позиции сторон.
  • 03.04 15:13
  • 1
США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе
  • 03.04 15:06
  • 1
США предупредили Европу о негативных последствиях отказа от их оружия
  • 03.04 11:09
  • 14
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 03.04 06:05
  • 0
Ответ на "ВКС России получили новые истребители Су-35, но в дальнейшем рост экспорта может сократить внутренние закупки (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.04 05:29
  • 0
Ответ на "NI: российский комплекс ПВО С-500 обеспечит России преимущество в СВО"
  • 03.04 05:10
  • 20
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.04 04:42
  • 0
Ответ на "Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений"
  • 03.04 01:09
  • 1
Ростех создал уникальный пресс для гибки деталей фюзеляжа самолета
  • 03.04 00:16
  • 1
Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений
  • 02.04 21:46
  • 0
Ответ на "США проигрывают в борьбе за передел мира (Bloomberg, США)"
  • 02.04 17:57
  • 1467
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.04 17:35
  • 0
Польские стенания об оружии. Часть 1