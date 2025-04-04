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Интерфакс-АВН

Лыткаринский завод" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой

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Лыткаринский завод оптического стекла
Лыткаринский завод оптического стекла.
Источник изображения: Ростех

Серийное производство нового прибора планируется начать в следующем году

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представляет на проходящей в Москве международной специализированной выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики" стереоскопический микроскоп с оптимизированной оптической схемой, сообщает пресс-служба холдинга.

"Микроскоп МБС-19 разработан сотрудниками Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС). С помощью нового прибора ученые, реставраторы, лаборанты, ювелиры и другие специалисты смогут получить более четкое и детализированное изображение. Прибор имеет широкое рабочее поле и максимально адаптированную под условия труда конструкцию, что обеспечивает комфорт и снижает утомляемость", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, особое внимание в микроскопе уделено современной системе освещения на основе светодиодов. Она включает в себя как проходящий, так и отраженный свет. В проходящем свете исследования проводятся в биологии и медицине, отраженный подходит для работы на промышленных предприятиях.

Сообщается, что по сравнению с аналогами стереоскопический микроскоп МБС-19 позволяет получать более контрастное изображение без искажения цвета и геометрии объектов.

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