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РИА Новости

Минобороны Белоруссии раскрыло цели учений "Запад-2025"

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Белорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РБ

Хренин: учения "Запад-2025" покажут, что Белоруссия и РФ готовы себя защищать

МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что запланированные на сентябрь текущего года совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025" покажут, что страны готовы себя защитить, но при этом они никому не угрожают.

"Процесс выработки замысла (учений - ред.) только идет… Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно, без оглядки на страны Запада. Это – повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя – показать, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем", - сказал министр телеканалу "Первый информационный". Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала.

Хренин добавил, что на Западе в очередной раз сделали "информационный повод" из решения Белоруссии и РФ провести совместные учения.

Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025", в которых примут участие более 13 тысяч военнослужащих, пройдут на территории Белоруссии в середине сентября. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в феврале заявлял, что белорусско-российские учения "Запад-2025" будут носить оборонительную направленность, планируется оценить уровень слаженности и взаимодействия белорусской армии с вооруженными силами РФ. В рамках обязательств по Венскому документу ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе государства-участники были своевременно уведомлены о проведении учения и его основных параметрах.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что в замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции.

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