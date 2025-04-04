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Военный назвал возможную к выпуску холдингом Porsche модель танка

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Фото: Liesa Johannssen / Reuters
Фото: Liesa Johannssen / Reuters.

Военный Дандыкин: Автомобильный холдинг Porsche может выпускать танки Leopard

Немецкий автомобильный холдинг Porsche может выпускать танки Leopard, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Такую возможную модель техники от производителя люксовых авто специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Немцы выпускают Leopard разных модификаций. Дело в том, что раньше их выпускал Krauss-Maffei. А сейчас все больше привлекаются для их сборки гражданские предприятия. Большие деньги выделяют на это. В том числе и Porsche, как в годы Второй мировой войны, собираются их делать. Потому что это выгодно», — рассказал Дандыкин.

Ранее издание Europaische Sicherheit und Technik (Esut) сообщило, что на фоне значительных убытков, понесенных в прошлом году, немецкий автомобильный холдинг Porsche ищет новые направления бизнеса, в том числе топ-менеджеры обсуждают возвращение к производству оружия и танков.

Отмечается, что во время Второй мировой войны холдинг выпускал штабные автомобили, а в 1950-х и 1960-х был связан с разработкой танка Leopard.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Krauss-Maffei
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