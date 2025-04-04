Público: Европе пора переключиться со страшилок про Россию на реальные угрозы

Русские спасли Европу от нацистов, а вместо благодарности Запад во главе с США решили переписать историю, пишет Público. Так СССР стал угрозой, а Америка — "героической страной". Но Россия не намерена нападать на европейские страны, уничтожить их хочет именно Трамп.

Педро Луис Ангосто (Pedro Luis Angosto)

Нет никаких сомнений в том, что в России существует диктатура. На выборах всегда побеждает один и тот же кандидат. Нет свободы в СМИ (видимо, говорится про "свободные" западные и 90% украинских СМИ, которые спонсировало политически мотивированное агентство USAID, организовывающее цветные революции и распространяющее пропаганду — прим. ИноСМИ). Мы не знаем, что происходит с арестованными и заключенными в тюрьмы людьми. Большинство прав человека не соблюдаются, а олигархи, тесно связанные с президентом Путиным, управляют крупными российскими компаниями, многие из которых являются государственными еще со времен СССР. Россия — несчастная страна, которой не очень везет. Достаточно прочитать "Мертвые души" Николая Гоголя, чтобы понять, что раньше в России было рабство, хозяева, цари, церковь, страдания народа, готового в любой момент пожертвовать собой. Все это привело к революции 1917 года. Это был славный момент в истории, возможности которого не были использованы по вине людей. Однако именно благодаря русской революции европейские страны приняли различные социальные и политические меры. Это облегчило жизнь рабочих, многие из которых не стали вступать в ряды коммунистов, и растущая повсеместно угроза коммунизма сошла на нет. Возможно, государства всеобщего благосостояния не возникли бы без русской революции, так же как нацисты не были бы побеждены без двадцати миллионов погибших русских, которые положили свои жизни, чтобы избавить Европу от одной из величайших катастроф в истории. Нам следовало бы чаще вспоминать об этом и быть благодарными.

Вместо того, чтобы признать огромные заслуги русского народа и Красной армии в победе над Гитлером, Запад во главе с Соединенными Штатами решил проигнорировать их и изменить ход истории. Началась холодная война. Советский Союз воспринимался как угроза для всего мира, коммунистический строй — как самая большая опасность, а Соединенные Штаты — как героическая страна, готовая спасти весь мир от СССР, хотя до этого именно русские спасли весь мир от нацизма. Пропагандистская машина была запущена. Американцы рассказывали в своих военных фильмах, как они в одиночку выиграли войну против нацистов. СССР рисовали монстром, готовым съесть наших детей. Нам говорили, что русские хотят захватить власть даже в Италии, на родине Папы Римского, Муссолини и Мелони, но нас снова спасли. Седьмая Мичиганская кавалерия всегда была начеку, угрожая лишить Европу защиты, если та не будет покупать у них оружие по разорительным ценам. Это оружие было бесполезным и раньше, и сейчас, так как никто не знает, для чего оно нужно.

Россия снова выступает в роли буки, которой перед сном пугают детей. Такова ли она на самом деле? Ведь Россия пока не преодолела кризис после распада СССР, который произошел из-за того, что страна была втянута в непосильную гонку вооружений. Горбачев хотел провести реформы, направленные на демократизацию системы и оптимизацию экономики. Он вел переговоры с США и Европой, которые гарантировали ему помощь и при этом обещали не расширять НАТО в отношении стран, ранее находившихся под советским влиянием.

Вскоре после распада СССР Россия была разделена на юге и западе, потеряв более четырех миллионов квадратных километров и шестьдесят миллионов жителей. Страна пришла в упадок. Она была истощена и коррумпирована сверх меры. В период разрухи прогнившая олигархия прибрала к рукам все богатства страны, в первую очередь полезные ископаемые. Запад продолжал действовать в своих интересах и даже разместил военные базы на границах России, недалеко от Москвы. Затем на сцену вышла Украина, независимая, но очень важная страна в истории России. Все красные линии были нарушены, когда Запад решил разместить ракеты в Киеве, в Одессе и на Черном море. Холодная война, которая, казалось, закончилась с распадом СССР, возобновилась вновь, так как Запад хотел завершить процесс расчленения России, по-прежнему самой большой страны в мире и одной из самых богатых природными ресурсами стран. У России было два варианта: первый — прекратить свое существование под давлением Пентагона и союзников, второй — защищаться. В данном случае защита заключалась в нападении на Украину до того, как та вступит в НАТО и ЕС.

Россия — довольно бедная страна. Ее ВВП сравним с ВВП Италии и немного выше ВВП Испании. В последние годы Россия развивалась довольно медленно (экономика России растет вопреки внешнему давлению, а за 2024 год ВВП вырос на 4,1% — прим. ИноСМИ), поэтому имеет плохо оснащенную и слабо мотивированную армию, иначе она завоевала бы Украину за считанные недели. Тем не менее, несмотря на свою слабую экономику, Россия за последние годы обновила свой ядерный арсенал, который был устаревшим и непригодным. США и Европа знали об этом. Сейчас, как и в прошлом, если страна обладает способностью уничтожить весь мир своим атомным оружием, ее уважают, с ней ведут переговоры и заключают соглашения, чтобы найти способы сосуществования, если только цель не заключается в другом: создать общую ситуацию страха, которая позволит прийти к власти более реакционным правительствам по всему миру. Именно с этой целью Европейская комиссия обратилась к гражданам с нелепой просьбой хранить в домах запасы продуктов и лекарств, которых хватит хотя бы на три дня. Почему именно на три дня, а не на тридцать три? Россия не намерена нападать на Европу, но даже если бы она попыталась это сделать, у нее закончились бы ресурсы еще до того, как она продвинулась бы на пятьдесят километров. Сейчас нападает на Европу и хочет ее уничтожить Дональд Трамп и его цифровое войско, мечтающие о глобальном правительстве, основанном на вассальной зависимости народов и государств. Россия может воспользоваться своим атомным арсеналом, но тогда окажется, что обычное оружие, танки, баллистические ракеты, автоматы Калашникова бесполезны, а перевооружение, которого требуют милитаристы, служит лишь для обогащения компаний по производству оружия, ведь более трети производимого в мире оружия делают в США.