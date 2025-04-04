В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными

"Ростех": западные танки оказались уязвимее перед FPV-дронами, чем российские

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские танки, участвующие в спецоперации, получили мощную защиту, их со всех сторон прикрывают зенитчики, боевые машины пехоты и огневые группы, в то время как западная бронетехника на вооружении ВСУ гораздо сильнее подвержена новой угрозе – FPV-дронам, сообщили в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ показало работу российских танкистов по позициям ВСУ на красноармейском направлении под прикрытием ЗРК "Стрела-10М" производства концерна "Калашников" и огневых групп, которые сбивают ударные и разведывательные дроны противника.

"В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в сообщении "Ростеха".

"Напротив, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя. Тактика применения отечественных машин предполагает их разностороннее прикрытие, в том числе от дронов противника. Так называемый малый воздух зачищается от БПЛА противника во время применения нашей бронетехники", – добавили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты. За счёт такого комплексного прикрытия российские тяжелые бронированные машины могут полноценно реализовать свои основные качества – точный огонь прямой наводкой по различным целям противника и быстрый натиск за счет превосходной маневренности.

Также видеть всю картину поля боя и оперативно на неё реагировать экипажам российских машин помогают современная система управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы.

"Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами. Требования к защищенности танка растут, поэтому производители техники постоянно совершенствуют свои изделия, разрабатывая и внедряя новые технологии", - обратили внимание в "Ростехе".