Зеленский: прекращение огня на Украине возможно в ближайшие недели или месяцы

Он отметил, что "иногда все случается в один момент"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Достижение договоренностей о полном прекращении огня в ближайшие недели или месяцы остается возможным. Такое мнение высказал Владимир Зеленский на встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, которую транслировал его офис.

"Я думаю, это возможно сделать максимально [скоро], в ближайшие недели, может быть месяцы. Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны - горячая фаза, полное прекращения огня", - сказал он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, подчеркнули в Кремле.