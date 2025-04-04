"Космическая связь" запустила в серию спутниковые модемы

Как уточнил генеральный директор предприятия Алексей Волин, ведется работа по созданию хабов

КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Спутниковые модемы разработки АО "РТКОММ" запущены в серию и уже используются на сетях государственного предприятия "Космическая связь" и компании. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин в кулуарах демо-дня Индустриального центра компетенций "Спутниковая связь" в Казани.

"Спутниковые модемы уже в серии, они работают на сети у РТКОММа. Мы на протяжении года вместе с коллегами из РТКОММа их тестировали у себя на площадке, потому что мы создали на базе Центра космической связи "Медвежьи озера" тестовую площадку, где как раз опробуем решения по импортозамещению. За год модему удалось заработать, и сейчас [идет] программа по устранению цифрового неравенства, которую реализуют "Ростелеком" и РТКОММ, как дочерняя структура "Ростелекома", отвечающая за сегмент со спутниковой связью, уже в рамках УЦН используются модемы. <…> Они работают уже, они уже на сети стоят", - сказал Волин.

В настоящий момент, по его словам, ведется работа по созданию хабов. Планируется, что на это потребуется около года.

Волин в декабрьском интервью ТАСС сообщал, что серийное производство спутниковых модемов может начаться в 2025 году. "Полагаем, что этом году производители отечественных решений в области модемов и хабов заработают свои первые 400 млн рублей экономического эффекта, которые, собственно говоря, придут в индустрию", - сказал Волин, выступая на пленарной сессии.