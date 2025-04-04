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Amazon запустит первые 27 спутников Kuiper

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: Компания Amazon запустит 9 апреля первые 27 спутников Kuiper

Компания United Launch Alliance (ULA) планирует 9 апреля запустить первые 27 из более чем 3200 спутников системы Kuiper. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Atlas V с 27 космическими аппаратами стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в рамках миссии под названием KA-01 (Kuiper Atlas 1).

По данным Amazon, готовые к запуску спутники усовершенствованы по сравнению с двумя прототипами, запущенными ULA в 2023 году. В частности, космические аппараты получили обновления радаров с фазированными антенными решетками, процессоров, солнечных батарей, двигательных установок и оптических межспутниковых каналов связи.

В декабре 2023-го издание сообщило, что находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи.

В ноябре того же года вице-президент по технологиям компании Amazon Ражив Бадьял рассказал, что KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно продемонстрировали свою работу, что позволило приступить к серийному производству 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Atlas V
Компании
ULA
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