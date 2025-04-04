Швеция подтвердила закупку самолетов ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 3 апреля. Бразильская компания Embraer Defense and Security 1 апреля объявила, что Швеция приняла на себя официальное обязательство приобрести у компании четыре многоцелевых самолета C-390 "Миллениум".

Официальное объявление об этом было сделано во время выставки LAAD Defence & Security 2025. Оно последовало за недавним официальным подписанием меморандума о взаимопонимании, предусматривающего присоединение Швеция к Нидерландам и Австрии в программе закупки C-390.

Присоединяясь к существующему контракту, Швеция обеспечивает себе более быструю поставку самолетов по более низкой цене, чем при самостоятельной закупке. Трехстороннее соглашение, подписанное 28 марта 2025 года, определяет Нидерланды в качестве ведущей страны, управляющей закупкой, а самолеты будут поставляться с предприятия Embraer в Бразилии.

Нидерланды и Австрия в прошлом году совместно заказали 9 самолетов C-390, первый из которых (для Австрии) уже находится на сборочной линии.

Как заявил государственный секретарь Министерства обороны Швеции Петер Сэндвалл, Швеция сделала значительный шаг к приобретению нового поколения самолетов, соответствующего требованиям НАТО.

По оценке президента и генерального директора Embraer Defense & Security Боско да Коста Жуниора, обязательство Швеции приобрести четыре самолета C-390 знаменует значительный прогресс в повышении боевых возможностей ВВС Швеции. Самолеты нового поколения не только повысят эффективность военных перевозок в Швеции, но и усилят унификацию парка европейских стран.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Швеции объявило о выборе C-390 "Миллениум" в качестве нового тактического самолета военно-транспортной авиации для ВС страны в ноябре 2024 года. В ходе визита в Бразилию министра обороны Швеции Пола Йонсона стороны подписали письмо о намерениях (LOI) по вопросу расширения двустороннего сотрудничества в авиационной сфере, в т.ч. предусматривающего начало процедуры приобретения C-390.

C-390 заменят пять устаревших самолетов ВТА C-130H "Геркулес" (TP 84) и один заправщик KC-130H (Tp 84T), которые эксплуатируются ВС Швеции более 50 лет.

На текущий момент перечень заказов Embraer на поставку C-390 включает: 2 ед. – для ВВС Венгрии, 2 ед. – для ВВС Чехии, 5 ед. – для ВВС Португалии, 5 ед. – для ВВС Нидерландов, 4 ед. – для ВВС Австрии, 3 ед. – для ВВС Республики Корея, 19 ед. – ВВС Бразилии, 2 ед. – для неназванного заказчика.

Всего по состоянию на конец 2024 года Embraer поставила заказчикам десять серийных C-390 "Миллениум". Два самолета поставлены в Португалию, один – в Венгрию и семь – ВВС Бразилии. В настоящее время на линии окончательной сборки также находятся первый С-390 для Австрии и третий для Португалии. С момента поступления первого KC-390 на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году общий налет флота превышает 16500 часов.

В настоящее время в нереализованный портфель заказов Embraer входят 32 самолета для восьми стран. Самолет также был официально выбран военными ведомствами Швеции и Словакии. Компания рассчитывает заключить контракты с ними в ближайшее время.