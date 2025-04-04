Очередная партия современной техники от Госкомвоенпрома поставлена в ВС Республики Беларусь

ЦАМТО, 3 апреля. В рамках выполнения гособоронзаказа продолжается поставка в войска Республики Беларусь вооружения, военной и специальной техники национального производства, которые отвечают всем современным требованиям и мировым тенденциям.

Так, в конце марта ОАО "Агат – электромеханический завод" осуществило отгрузку в интересах войск связи Вооруженных Сил Республики Беларусь очередной партии радиорелейной станции "Сосна", которая включает в себя аппаратную машину, а также машину обеспечения.

Станция предназначена для организации радиорелейных и кабельных линий связи, зон широкополосного радиодоступа и радиосвязи стандарта DMR в составе полевых опорных узлов связи, а также для обеспечения их привязки, в том числе к сети электросвязи общего пользования.

Изделие с 2020 года запущено в серию и ежегодно поставляется в войска.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.