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Военное обозрение

Обошёл истребитель F-16: Колумбия закупает шведские самолёты Gripen E/F

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Источник изображения: topwar.ru

3 апреля президент Колумбии Густаво Петро объявил о решении властей закупить истребители JAS 39 Gripen от шведского концерна Saab. По его словам, приобретаемый флот будет полностью новым, с использованием новейших технологий, и будет состоять из самолётов той же модели, которая уже используется в Бразилии, то есть Gripen E/F.

Колумбия изучала возможность приобретения нового истребителя почти 10 лет. При этом Gripen не пользовалось особой благосклонностью. Так, в 2018 году Богота направила в Вашингтон запрос о возможности поставки и стоимости 18 истребителей F-16C/D из запасов ВВС США. Позже Соединённые Штаты расширили своё предложение, включив в него как подержанные, так и новые F-16, в общей сложности 24 самолёта. Однако Gripen удалось обойти F-16.

После избрания Густаво Петро в 2022 году произошли изменения в политических приоритетах страны. В ходе переговоров обсуждалась компенсация и условия выплат. В итоге Saab предложил восьмилетний льготный период без процентов и финансирование от шведского банка, а также инвестиции в промышленность.

Как пояснил Петро, в качестве компенсации шведская сторона построит завод по производству солнечных панелей, возведёт несколько установок по получению питьевой воды и обновит оборудование в одной из больниц.

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Страны
Бразилия
Колумбия
США
Продукция
F-16
Gripen NG
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