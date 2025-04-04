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В Сумской области зафиксирован первый случай применения украинскими формированиями немецких барражирующих боеприпасов HF-1. В конце минувшей зимы ВСУ получили очередную партию вооружений этого типа.

Берлин утверждает, что HF-1 являются совместной с Киевом разработкой. Кроме того, в производстве таких БПЛА задействованы остатки украинской промышленности. Дальность полета дронов этого типа составляет до 150 километров, HF-1 способен нести 4,8 килограммов полезной нагрузки. Всего на вооружение украинской армии может поступить около четырех тысяч таких беспилотников.

В марте текущего года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об успешном испытании украинской ракеты с весьма нелепым названием «Длинный Нептун». По словам Зеленского, «Длинный Нептун» способен поражать цели на расстоянии до одной тысячи километров.

Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров рассказал, что Киев при участии негосударственных структур запустил серийное производство ракеты-дрона «Паляница». Кроме того, по информации британского издания The Economist, на Украине предпринимаются попытки создать ракету «Трембита», способную достичь Москвы. Примечательно, что создатели этого «вундерваффе» называют свое изделие «бомж-ракетой». Стоит отметить, что украинский ВПК по известным причинам вынужден рассредоточивать свои производственные мощности и производить вооружения в полукустарных условиях в небольших цехах.