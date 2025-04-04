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Интерфакс-АВН

Москва надеется на оживление сотрудничества с Вашингтоном в сфере космоса - Рябков

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Олег Артемьев/ ТАСС

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона не исключает прорывов на космическом направлении в отношениях с Вашингтоном и надеется, что новые результаты сотрудничества в этой сфере могут превзойти опыт прошлого, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно. Компании, которые контролирует этот бизнесмен (Илон Маск - ИФ), за последние годы добились многого на направлении освоения космоса: исследование космоса, создание новых технологий, которые применимы в этой сфере", - сказал Рябков в интервью изданию "Международная жизнь". Он ответил на вопрос, могут ли быть прорывы в отношениях с США в сфере космоса, принимая в расчёт фигуру Маска в команде Трампа и ориентированность предпринимателя на развитие космоса.

Рябков отметил, что Россия имеет свой уникальный опыт в освоении космоса. "По линии так называемого государственно-частного партнёрства при наличии должной политической воли с обеих сторон у нас всё получится", - отметил замминистра.

По его словам, результаты такого партнёрства могут превзойти резонансный опыт прошлого. "Такой, например, как программа "Союз-Аполлон" и множество других вещей: МКС, программа поставок российских двигателей в США", - сказал Рябков.

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что сейчас США "постепенно отказываются от нашей продукции в этой сфере". По его словам, "это было ожидаемо, но работа на взаимовыгодной основе вполне возможна".

"Просто надо понимать, насколько всё это стыкуется с действующим и в значительной мере усилившимся санкционным режимом с американской стороны", - добавил Рябков.

Он отметил, что существует вопрос о будущем Международной космической станции, который требует обсуждения. "Есть сюжет о том, что будет дальше с МКС, это тоже обсуждается", - отметил замглавы МИД РФ.

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Илон Маск
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