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ТАСС

Рябков: Европа подрывает шансы достичь мирного урегулирования на Украине

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Европейские страны занимаются проповедью войны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Европейские страны занимаются проповедью войны, подрывая шансы на достижение мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Говоря о мирном процессе и переговорах с США, высокопоставленный дипломат сравнил обстановку в Вашингтоне сегодня с "хоккейным матчем в финале" Национальной хоккейной лиги. "Смена составов играющих "троек" на американской площадке происходит моментально. И круговерть этих "троек", которые должны обеспечивать энергетику воздействия на трамповские ворота, она будет сохраняться и дальше", - пояснил Рябков.

По его словам, именно этим "сейчас занимается Евросоюз за редкими исключениями". "Он работает на подрыв шансов достичь мирного урегулирования. Он занимается проповедью войны", - заключил замминистра.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что европейцы не согласятся ни с одним проектом по украинскому урегулированию, который не будет учитывать позицию Европы. Кроме того, 27 марта в Париже прошел саммит так называемой коалиции желающих, на котором представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем было потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите. 

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