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ТАСС

ТАСС: Фидан на переговорах в Париже поддержал дипломатические усилия по Украине

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Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан.
Источник изображения: © POOL

Глава МИД Турции "подчеркнул важность тесного сотрудничества всех союзников в этом процессе"

СТАМБУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан на состоявшихся в Париже переговорах с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро выразил поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

Фидан посетил с официальным визитом Францию 2 апреля.

"Министр Фидан выразил поддержку [Турцией] дипломатических усилий по прекращению войны между Россией и Украиной. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества всех союзников в этом процессе, отметив, что для того, чтобы возможное решение стало постоянным, необходимо согласие обеих сторон [конфликта]", - сообщили источники.

По их словам, на переговорах были подробно рассмотрены двусторонние и региональные проблемы. "Министр заявил о важности координации со странами, не входящими в Евросоюз, в формировании новой архитектуры безопасности Европы, высказал ожидания [Турции] от Франции в вопросе устранения искусственных преград в отношениях с ЕС, обновления таможенного союза", - отметили источники. Также обсуждались усилия по обеспечению мира и стабильности на Кавказе.

В ходе визита были рассмотрены и события в Турции на фоне задержания и ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Министр Фидан назвал ошибкой применение к Турции политики двойных стандартов при обсуждении последних событий в стране", - сообщили источники.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции после задержания оппозиционного мэра на протяжении недели прошла волна акций протеста. Наиболее масштабные манифестации были организованы в Стамбуле, Анкаре и Измире. 

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