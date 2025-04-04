"Северной верфи" передали морской терминал

Глава правительства РФ Михаил Мишустин одобрил передачу принадлежащих АО "Объединенная судостроительная корпорация" 100% акций АО "Коммерческий центр, транспорт и лес" (КЦТЛ) в качестве вклада в уставный капитал АО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в ОСК).

Как уточняет Интерфакс, Росимущество в феврале 2025 года завершило внесение находящихся в федеральной собственности 100% акций КЦТЛ в качестве вклада РФ в уставный капитал ОСК.

Судостроительный завод Северная верфь nordsy.spb.ru

В марте 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области по иску заместителя генерального прокурора РФ взыскал акции КЦТЛ в пользу государства. Факт незаконного выбытия из собственности РФ имущественного комплекса, представляющего "стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", и последующей легализации "незаконно нажитого имущества" был установлен по итогам проверки Генпрокуратурой РФ приватизации "Северной верфи".

Указ о передаче 100% акций терминала ОСК президент РФ Владимир Путин подписал в феврале 2024 года. До внесения акций в уставный капитал корпорации их передали ей в доверительное управление.

АО "КЦТЛ" было создано в ноябре 1994 года, выполняя функции морского терминала, ежегодно обрабатывающего более 370 тысяч тонн различных грузов, включая опасные.