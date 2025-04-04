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ЦАМТО

Naval Group представила Греции предложение по строительству дополнительных фрегатов FDI

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D 660 Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention)
Головной построенный для ВМС Франции в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане фрегат нового поколения D 660 Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) впервые выходит на заводские ходовые испытания, 07.10.2024.
Источник изображения: Pradignac & Leo / www.meretmarine.com

ЦАМТО, 3 апреля. Французская Naval Group представила военно-политическому руководству Греции предложение, предусматривающее расширение надводного флота ВМС страны.

План предполагает строительство в стране дополнительных фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy), а также других кораблей.

Как сообщает Naval News, спустя несколько дней после появившихся в греческих СМИ сообщений, указывающих на заинтересованность Греции в приобретении фрегатов класса "Бергамини" (FREMM IT) из состава ВМС Италии, и на фоне ведущихся между странами переговоров, стало известно, что Naval Group представила греческим властям предложение, направленное на укрепление двустороннего сотрудничества в области военно-морской техники. Предложение, среди прочего, включает постройку в Греции трех дополнительных фрегатов класса "Кимон" (FDI HN) в дополнение к четырем ранее приобретенным Грецией.

Справочно

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в сопровождении начальника генерального штаба ВС Греции генерала Димитриоса Шуписа и начальника генерального штаба ВМС Греции вице-адмирала Димитриоса-Элефтериоса Катарраса посетил в Пирее фрегат (F-592) "Карло Марготтини" класса FREMM ВМС Италии для ознакомления с его возможностями.

Как заявлено, предложение Naval Group предполагает как удовлетворение потребностей ВМС Греции, так и одновременное расширение возможностей оборонной промышленности страны. Этого планируется достичь посредством следующих инициатив: Naval Group передаст ключевым греческим партнерам (таким как Skaramangas Shipyards и METKA) передовые технологии и ноу-хау путем обучения персонала во Франции во время строительства четвертого фрегата FDI HN. Skaramangas Shipyards, подписавшая меморандум о взаимопонимании с Naval Group, модернизирует свою инфраструктуру для облегчения строительства современных фрегатов. Еще 3 фрегата FDI HN будут собраны в Греции при поддержке Naval Group, интегрируя в цепочку поставок греческие компании.

По мнению Naval Group, предложение позволит Греции получить значительные преимущества, в том числе:

- стандартизацию флота: флот фрегатов одного типа сократит расходы на обучение, упростит логистическую поддержку, оптимизирует обслуживание в процессе эксплуатации и повысит боеготовность;

- значительную прибыль предприятиям оборонного сектора Греции;

- развитие мощностей судостроительной промышленности: план позволит греческим судостроительным компаниям зарекомендовать себя в качестве ключевых игроков в секторе надводных боевых кораблей;

- национальный суверенитет и автономность промышленности: получение возможности строительства военных кораблей на территории страны и достижение Грецией независимости в сфере производства продукции военного назначения;

- стратегическое партнерство и устойчивость европейской обороны: Греция получит возможность стать ключевым партнером Naval Group в постройке фрегатов FDI на перспективу, что усилит инициативу ReArm Europe.

Как сообщал ЦАМТО, представители Министерства обороны Греции и Naval Group подписали контракт на поставку трех многоцелевых фрегатов FDI HN в марте 2022 года. Стоимость заказа оценивается в 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.). Соглашение содержало опцион на поставку еще одного фрегата и предусматривало поддержку кораблей в процессе эксплуатации. Как планируется, поставка кораблей будет выполнена в короткие сроки: первых двух – в 2025 году, третьего – в 2026 году.

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Страны
Греция
Италия
Катар
Франция
Проекты
DCNS FREMM
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