Бригада немецкого Бундесвера начинает операции в Литве

Минск. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Немецкая 45-я бригада достигла полной укомплектованности штаба и начинает операции в Литве, сообщила пресс-служба литовского министерства национальной обороны.

"После реорганизации основного командного элемента бригады численность личного состава была увеличена, все функциональные направления охвачены. Отдельные подразделения были объединены в единую немецкую 45-ю бригаду, которая была направлена в Литву и получила официальную бригадную эмблему. Это первый случай в истории, когда немецкие военные развернули бронетанковую бригаду за рубежом, хотя само развертывание бригады происходит постепенно", - говорится в сообщении.

"Размещение немецкой бригады в Литве является одним из ключевых приоритетов нашего правительства, отражающим большую ответственность как перед нашими гражданами, так и перед союзниками. В прошлом литовцы и немцы вместе достигли многих важных целей, и это сотрудничество станет еще одним доказательством того, что наше партнерство ведет к большим достижениям... Это стратегическое сотрудничество между Литвой и Германией, основанное на взаимных обязательствах и уважении", - прокомментировала замглавы Минобороны Литвы Орияна Машале, которую цитирует пресс-служба.

Сообщается, что расположенная недалеко от Вильнюса инфраструктура Вооруженных сил Литвы - военные объекты Неменчине и Рокантишкес, где размещены роты связи, штабы снабжения, медицинские и логистические подразделения, временно переданы немецкой 45-й бригаде.

Местом постоянной дислокации 45-й немецкой бригады, как планируется, в будущем станут военные городки Руднинкай и Рукла. Первый объект расположен в восточной части Литвы, близ границы с Белоруссией, второй - в центральной части страны. Количество военнослужащих и вспомогательного персонала бригады будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет запланированной численности в 4,8 тыс. военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.