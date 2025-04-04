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ЦАМТО

Министр обороны Белоруссии оценил уровень военного сотрудничества с Россией

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Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске.
Источник изображения: © Фото : "Ваяр"/Ян Горбанюк

ЦАМТО, 3 апреля. Взаимодействие Белоруссии и России в военной сфере вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил 2 апреля министр обороны РБ Виктор Хренин.

"С утверждением военной доктрины, концепции безопасности Союзного государства и подписанного договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве наше взаимодействие и отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень", – сказал В.Хренин журналистам в Минске перед торжественным собранием и концертом по случаю Дня единения народов Белоруссии и России.

Глава Минобороны отметил, что в рамках обеспечения безопасности Союзного государства создана единая региональная группировка войск Белоруссии и России, действует единая система противовоздушной обороны, реализуется множество проектов в области военного и военно-технического сотрудничества.

По его словам, взаимодействие между странами в сфере обеспечения безопасности Союзного государства выражается не только на словах, но и на деле.

"Сегодня знаковая дата для наших народов, символизирующая наши дружеские, братские отношения, наше историческое и культурное прошлое и настоящее взаимодействие", – сказал министр.

В.Хренин добавил, что День единения народов Белоруссии и России выступает своего рода сдерживающим фактором, чтобы недруги не позволяли себе разговаривать с Минском и Москвой с позиции силы, чтобы не могли разрушить исторические славянские корни двух народов, передает "РИА Новости".

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Страны
Белоруссия
Россия
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