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ТАСС

Ростех: российские танки лучше защищены от FPV-дронов, чем западные

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Партию танков семейств Т-72, Т-80 и Т-90 с динамической защитой кормовой части отправили в зону СВО
Партию танков семейств Т-72, Т-80 и Т-90 с динамической защитой кормовой части отправили в зону СВО.
Источник изображения: РИА Новости

Как отметили в госкорпорации, этому поспособствовала в том числе и тактика их применения в зоне спецоперации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Уровень защиты российских танков от FPV-дронов выше, чем у западных. Этому поспособствовала в том числе и тактика их применения в зоне спецоперации, отметили в Ростехе.

"В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники - ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения. Напротив, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя. Тактика применения отечественных машин предполагает их разностороннее прикрытие, в том числе от дронов противника. Так называемый малый воздух зачищается от БПЛА противника во время применения нашей бронетехники", - сказали там.

Там отметили, что от наземных средств поражения танки также защищают боевые машины пехоты.

Кроме того, современная система управления огнем, панорамные прицелы, удобные интерфейсы обеспечивают танкам Уралвагонзавода высокую ситуационную осведомленность и управляемость.

В госкорпорации также отметили, что российские машины демонстрируют лучшую адаптивность к современным реалиям боя по сравнению с иностранными конкурентами. "Требования к защищенности танка растут, поэтому производители техники постоянно совершенствуют свои изделия, разрабатывая и внедряя новые технологии", - добавили там. 

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Страны
Украина
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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